Festa Wakanda das Pretas reúne música e empreendedorismo

Uma festa organizada e protagonizada por mulheres negras. Assim é o Festival Wakanda das Pretas, que acontece hoje na Casa Rosa, no Rio Vermelho, às 20h. A festa, uma parceria entre o Selo Juristas Negras e o coletivo cultural pernambucano Enquanto Isso em Wakanda, terá cinco horas de música, com Nara Couto, Blera Alves, DJ DMT e Samba Ohana.

O festival integra as comemorações do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado na última segunda-feira, 25. A festa mistura samba, pop, mpb, trap e brega funk. Haverá também uma feira de empreendedoras negras.

"O Festival é uma oportunidade de nos dar visibilidade, porque as mulheres negras estão ausentes do poder. Mulheres negras são apenas cerca de 5% da magistratura brasileira, enquanto nossa população negra é de aproximadamente 28%. E isso reflete em como criamos a Justiça brasileira", afirma Lívia Sant’Anna Vaz, 42 anos, promotora de Justiça da Bahia.

Lívia é também integrante do Selo Juristas Negras, que realiza o Wakanda das Pretas. A organização, que hoje tem mais de 150 juristas negras de diversas regiões do país, fomenta debates e diálogos sobre representatividade negra, bem como a luta antirracista e antissexista, especialmente no sistema de justiça.

"São mulheres formadas para atuar na defesa de negros e pela igualdade racial", revela a promotora.

Segundo Lívia, o grupo agrega pessoas de diversas gerações, entre delegadas, ex-delegadas, promotoras e acadêmicas. Lívia atua na Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa.

Para Lívia, o festival é também uma maneira de mostrar a riqueza e a importância da cultura negra. Para ela, é muito importante falar de algo além das dores e da violência que os negros e negras sofrem. "Precisamos trazer a potência negra na cultura e mostra a importância que ela tem para toda a cultura brasileira".

A festa será na Casa Rosa, espaço cultural no Rio Vermelho que foi inaugurado durante a fase aguda pandemia, mas incialmente funcionou somente com eventos online. Aos poucos, passou a sediar eventos presenciais. "O Rio Vermelho é ótimo, que é um bairro boêmio, bem localizado e a Casa Rosa hoje tem um público cativo", defende Lívia.

Na feira de empreendedorismo, uma das expositoras é Lídia Itaparica, da loja Pérola Negra, que vende turbante, tiaras e acessórios afros.

"O turbante é a nossa coroa! Os acessórios afros nos empoderam e enriquecem a beleza da mulher negra"

Lídia diz que o poder público deveria dar mais recursos e espaços para a exposição de empreendedoras negras. Por isso, iniciativas como o Wakanda das Pretas ganham importância.

Serviço:

Festival Wakanda das Pretas

Atrações: Blera Alves, DJ DMT, Samba Ohana e Nara Couto.

Classificação: 18 anos

Início: 20:00h

Local: Casa Rosa

Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho, Salvador – BA

Ingressos: R$50,00 inteira e R$25,00 meia entrada, ingressos vendidos no Sympla