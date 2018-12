Festac traz espetáculos infantojuvenis durante a semana

Diferentes espaços culturais e públicos de Salvador recebem, até domingo (09), o Festival Estudantil de Artes Cênicas (Festac), que mistura apresentações teatrais, dança, circo e mesas de conversa produzidos por universitários. Diversos coletivos artísticos comandam os palcos do evento, como é o caso do Coletivo Duo, que apresenta a montagem O Barão nas Árvores nesta segunda-feira (09), no Teatro Martim Gonçalves, no Canela, às 19h, por: R$ 20 | R$ 10.



O espetáculo conta, com uma proposta lúdica e poética, a história de Cosme Chuvasco de Rondó, filho de nobres, que aos 12 anos decide subir nas árvores e nunca mais descer, se transformando num grande defensor da natureza e do meio ambiente. Vivido pelo ator, palhaço, circense, músico e produtor Marcos Lopes, o personagem é inspirado no realismo fantástico de Ítalo Calvino e traz discussões sobre cidadania e importância do meio ambiente.

Espetáculo Edu e Cação acontece na quarta-feira

(Foto: Divulgação)

Com direção de Guilherme Hunder e referências às tradições e canções da cultura popular, a apresentação é apenas uma das diversas teatrais que acontecem na capital baiana ainda durante a semana, como é o caso do espetáculo Edu e Cação: A Lenda das Cabeças Quadradas.



A montagem Edu e Cação, que chega também ao Teatro Martins Gonçalves, acontece na quarta-feira, às 17h, e trata de questões que fazem parte do cotidiano das escolas, entre elas, a depredação do patrimônio.

Espetáculo de dança acontece amanhã (04) e quarta (05)

(Foto: Divulgação)

Já amanhã, a apresentação de dança Em Ponta de Faca domina o mesmo palco, às 20h, tratando de dores e insistências humanas (com inspiração na expressão: Murro em ponta de faca).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Ingressos: R$ 20 | R$ 10



• Teatro Martim Gonçalves:



O Barão nas árvores - com Marcos Lopes

Coletivo DUO

Data: 03 de dezembro, às 19h



Em Ponta de Faca

Reforma Cia. de Dança

04 e 05 de dezembro, às 20h



EDU E CAÇÃO – A Lenda das Cabeças Quadradas

Cia Municipal de Teatro Amador de Lauro de Freitas

05 de dezembro, às 17h



Amarelo Ouro Mi Maió

Cia da Mata

06 de dezembro, às 17h



NANQUIM (dança)

Coreografia: Luana Fulô

06 de dezembro, às 20h



Silêncio (autoacusação)

Grupo Apodio

08 de dezembro, às 19h



Heroínas Negras Brasileiras

Escola Estadual Almirante Barroso - direção Naidi Oliveira

07 de dezembro, às 17h



Maria – Um rito para a minha avó

Direção: Leandro Santolli

07 de dezembro, às 20h



Palavriando

Coletivo Palavriadores - Feira de Santana

09 de dezembro, às 19h



• Teatro Gamboa Nova:



Não me Fale de Fraquezas

Direção: Simuma Simone e Junior Brito

05 e 06 de dezembro, às 19h



Império das Sombras

Grupo Por Acaso

07 e 08 de dezembro, às 19h

• Centro Cultural Plataforma:



Heroínas Negras Brasileiras

Escola Estadual Almirante Barroso - direção Naidi Oliveira

06 de dezembro, às 18h



Amarelo Ouro Mi Maió

Cia da Mata

07 de dezembro, às 18h



• Campo Grande / Passeio Público:



Papel em Braco - com Ricardo Boa Sorte (Performance)

07 de dezembro, às 16h



• Laboratório de Experimentação Estética do Museu de Arte da Bahia:

· A REDE – Memórias compartilhadas

Cia. Junto e Misturado

30 de Novembro e 01, 02, 07, 08, 09 de dezembro, às 20h

Ingresso: R$10 - inteira e R$ 5 - meia

• Sesc Pelourinho



Joanina – A santinha sertaneza

Grupo Canteiro de Teatro

08 e 09 de dezembro, às 17h



EUDEMÔNIA

COOXIA Coletivo Teatral

08 de dezembro, às 19:30h



• Foyer do Teatro Martim Gonçalves



Infestação – com Lela Queiroz

07 de dezembro – itinerância das 15h às 18h, depois Foyer do TMG para exibição de projeção de circulação da performance

08 de dezembro, às 18h, exibição de vídeo