Festas pré-carnavalescas agitam o Centro Histórico de Salvador

Falta pouco para começar o Carnaval, mas o Centro Histórico de Salvador já está em ritmo de folia, trazendo estilos diversos como samba, forró e axé music. Confira algumas atrações:

Bloco De Hoje a Oito (DHjA8): O já tradicional bloco nascido no bairro do Santo Antônio Além do Carmo vai para a rua neste sábado (15), em um horário não tão comum para os blocos soteropolitanos, às 9h. Com o tema Nordeste Resistência, essa será a 9ª vez seguida que o grupo faz a sua saída carnavalesca. O DHjA8 possui uma sonoridade musical pautada no samba baiano e defende um carnaval autônomo, criativo e gratuito. Para viabilizar a festa, o grupo fez um financiamento coletivo. Você ainda pode contribuir no site www.benfeitoria.com/blocodhja8.

Zelito Miranda: O Forró do Parque chegou ao seu 11º ano de história, todos estes comandados pelo forrozeiro baiano Zelito Miranda. Nesse domingo (16), às 11h, o artista vai subir mais uma vez aos palcos da Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho, para um show gratuito. Dessa vez, com participação dos cantores Tonho Matéria e Targino Gondim. Zelito Miranda define seu estilo como Forró Temperado, com referências do samba-reggae, afro pop, maracatu e reggae. No show, ele vai cantar o CD Forró Porreta.

Pelourinho: Hoje (14), no Largo Quincas Berro D’Água, às 20h, quem comanda a animação é o Samba do Vai Kem Ké. Amanhã (15), as bandas Motumbá e Vitrola Baiana vão arrastar a galera para um show gratuito no Largo Tereza Batista, às 19h. No mesmo dia, às 21h, Márcia Short comanda a o Bailão da Short, no Largo Quincas Berro D’Água, com Márcia Castro e Elly Nascimento.