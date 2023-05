Festejos do 2 de Julho terão BaianaSystem, Cortejo Afro, Rachel Reis de graça

As celebrações pelo bicentenário da Independência da Bahia terão uma programação especial em Salvador, a partir do dia 29 de junho. As novidades foram divulgadas nesta segunda-feira (22), pela prefeitura.

Para celebrar a data especial, haverá muita música. Na Praça Municipal, acontece o show especial Sambaqui, com BaianaSystem, com as participações de Lazzo Matumbi, Rachel Reis e mais.

Além do tradicional cortejo cívico, haverá shows especiais na cidade, teatro e apresentação de fanfarra.

"Uma data histórica que merecia ser celebrada com toda essa festa", disse o prefeito Bruno Reis, durante o anúncio da programação.



Confira a programação

29 de junho

A programação começa no dia 29 de junho, com o espetáculo A resistência cabocla, com o Bando de Teatro Olodum. A apresentação será na Praça do Campo Grande até o dia 1º de julho, às 19h.

30 de junho

O fogo simbólico sai da cidade Cachoeira e de Mata de São João, em Pirajá. Neste ano, foram incluídas outras cidades no trajeto: Mata de São João, Dias D'Ávila, Camaçari e Lauro de Freitas.

1º de julho

Acontecerá a entrega do Memorial 2 de Julho e do novo Largo da Lapinha, que passa por reforma. No mesmo dia, às 9h, acontece a celebração do Te Deu, com o coral da Basília do Bonfim, regido pelo maestro Francisco Rufino, na Catedral da Sé.

Às 18h, sai a Ultramaratona da Independência, no Parque dos Ventos.

A chegada do fogo simbólico em Pirajá será mais especial este ano. Às 17h, haverá a apresentação do Cortejo Afro no largo do bairro.

No mesmo dia, no Farol da Barra, acontecerá o show inédito da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha. O grupo tem 120 músicos.

2 de julho

A festa começa cedinho, às 6h, com a alvorada de fogos. Às 8h30, acontece o hasteamento das bandeiras e às 9h se inicia o cortejo cívico, no largo da Lapinha. Na Avenida Sete, às 15h, acontece o concurso de fanfarras e balizas.

No palco do Campo Grande, às 16h30, acontece o hasteamento das bandeiras e o acendimento da pira do fogo simbólico, com a campeã olímpica Ana Marcela.

Entre as 17h30 e as 21h30, será o encontro de filarmônicas do Mastro Fred Dantas.

Às 19h, na Praça Municipal, acontece o show especial Sambaqui, com BaianaSystem. O evento terá as participações de Lazzo Matumbi, Rachel Reis, Claudia Manzo, Liz Reis, Elivan Conceição, Caboclos de Itaparica, Afrosinfônica e Vandal.

3 de julho

Acontece a inauguração do monumento em homenagem à Maria Felipa, na Praça Visconde de Cayru, às 9h.

Às 17h, Gerônimo faz show no Campo Grande. Já às 19h, acontece o Baile da Independência com a orquestra do maestro Fred Dantas.

4 de julho

Às 19h, será realizada uma homenagem a Jorge Amado e Dorival Caymmi, com o show especial que vai reunir Alice Caymmi, Márcia Short, Will Carvalho e Elaine Fernandes

5 de julho

Às 18h, os caboclos saem do Campo Grande e voltam ao pavilhão da Lapinha. O momento terá a participação da orquestra do maestro Reginaldo de Xangô.

Já às 20h, na Lapinha, terá show com a banda Ofá, do Terreiro do Gantois, e Samba de Caboclo, com a participação de ogans dos terreiros de Salvador.

5 a 7 de julho

IV Jornada do patrimônio cultural de Salvador, no Espaço Cultural da Barroquinha

7 a 10 de julho

Acontece a Festa de Labatut, em Pirajá, com a presença de artistas locais, a partir das 18h

10 a 14 de julho

Será realizado o projeto 200 anos de 2 de Julho nas escolas