Festivais online exibem gratuitamente produções dos mais diversos países

Desde que começou o isolamento, o audivisual tem sido o alento de muita gente. Se você é um dos que está sentindo falta de ir ao cinema, há boas opções gratuitas para conhecer filmes de diversos países nos próximos dias.

Desde julho, o Centro Cultural Banco do Brasil está realizando a 2ª Mostra de Cinema Egípcio, que vai até domingo, no endereço www.cinemaegipcio.com. Os filmes estreiam às 17h e ficam disponíveis por 24 horas. Nesta quinta (27), entra em cartaz Vila 69, uma mistura de drama e comédia que conta a história de um solitário arquiteto em estado terminal que passa a viver com a irmã e um neto em casa. É a chance que ele tem de pensar sobre sua vida, o amor e a família.

Também nesta quinta, o Sesc dá início ao Panorama Digital do Cinema Suíço e amanhã começa o 8 ½ Festa do Cinema Italiano, que acontece anualmente no Espaço Itaú e agora ganhou uma versão digital. E, para quem quer assistir a produções nacionais, a partir do dia 3, a Mostra de Cinema de Ouro Preto será exibida no site www.cineop.com.br.

E, se busca de diversidade, a opção é o Festival Internacional de Cinema LGBTI, de amanhã até domingo, com 14 longas de países como Dinamarca, Brasil e Austrália. A exibição acontece no site LGBTFlix, que tem mais de 250 filmes gratuitos em seu acervo permanente.

Muita gente já vê os festivais online como uma tendência que poderá permanecer nos próximos anos. Stefano Savio, curador do 8 ½ Festa do Cinema Italiano, é um deles: “É provável que a gente passe a fazer uma programação híbrida, com parte digital e parte nos cinemas. É uma forma de chegar a cidades onde não costumamos chegar, já que o Brasil é muito grande”. Veja ao lado os destaques em três festivais que o CORREIO separou para você.

Cena de Selfie

8 ½ Festa do Cinema Italiano

Terra de Fellini O festival começou em Portugal, em 2008 e, aos poucos, chegou a outros países lusófonos, como Moçambique e Angola. Em 2015 aportou no Brasil, em Porto Alegre e, da capital gaúcha, se expandiu, nos anos seguintes, para outras 20 cidades brasileiras nos cinemas do Espaço Itaú. Neste ano, pela primeira vez, em razão da quarentena, ganhou uma versão online.

Segundo o curador Stefano Savio, há longas dos mais diversos estilos, incluindo quatro documentários e a animação A Gata Cinderela, que faz uma releitura da clássica história que ganhou uma versão da Disney em 1950.

Um dos destaques é Como Um Peixe Fora D’Água, comédia sobre as diferenças de classe e políticas de integração na Itália. Vale ver também o doc Selfie, em que dois adolescentes retratam o violento e complexo mundo que os rodeia nos subúrbios da Itália. Sexta (28) até dia 10, na plataforma Looke

Praça Needle Baby

Panorama Digital do Cinema Suíço

Sesc Com 14 longas e dez curtas, a mostra promovida pelo Sesc tem filmes de diversas épocas: desde Charles Morto ou Vivo (1969), dirigido por Alain Tanner, a Praça Needle Baby (2020). Esse segundo é um drama sobre Mia, menina de 11 anos que sofre com o vício da mãe em drogas. Em cartaz até amanhã, às 20h. Atente também para o documentário Meu Primo Inglês, que estará disponível na segunda-feira. Mostra a história de um argelino que chegou à Ingaterra como imigrante em 2001 e 17 anos depois, precisa decidir se volta a seu país. Hoje até dia 6, no site sesc.digital/colecao/50322

O belga O Terceiro Casamento

Festival Internacional de Cinema LGBTI

Diversidade O Festival de Cinema LGBTI, que chega à 5ª edição, nasceu em Brasília e agora estreia no formato online. Com 14 produções nacionais e internacionais, o evento acontece por meio de uma parceria com o coletivo #VoteLGBT, que assina a curadoria. Transição de gênero, intersexualidade e visibilidade lésbica são alguns dos temas dos longas. O documentário brasileiro Meu Corpo é Político aborda o cotidiano de quatro militantes LGBT que vivem em periferias de São Paulo e levanta questões contemporâneas sobre a população trans.Sexta (28) a domingo. No site www.votelgbt.org/flix