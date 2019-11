Festival Afropunk anuncia datas em Salvador

Evento que acontece há 14 anos em locais como Nova Iorque, Atlanta, Londres, Paris e Joanesburgo, o Festival Afropunk anunciou sua primeira edição na América do Sul, em Salvador, nos dias 28 e 29 de novembro de 2020. Um dos principais eventos de cultura negra do mundo, o festival acontecerá no novo Centro de Convenções de Salvador.

O anúncio foi feito durante a festa “Black to the Future”, em São Paulo, nesta quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra. O evento contou com apresentações de artistas baianos como BaianaSystem, Luedji Luna, Xênia França e Larissa Luz (as três no projeto Aya Bass), além de Karol Conka, Rincon Sapiência e Batekoo.

"Salvador, Bahia foi nossa primeira escolha quando pensamos em um local no Brasil para o evento. Aproximadamente 5 milhões de africanos e africanas escravizadas(os) chegaram ao Brasil entre 1501 e 1866 e, desde então, a população brasileira cresceu a ponto de ser a segunda maior população de pessoas Negras fora da África. A Bahia é nosso lar”, disse Matthew Morgan, fundador do Festival.

“Nossas (os) ancestrais foram trazidas (os) para Bahia como escravizadas (os). É importante referenciar seus legados na medida em que celebramos a libertação e a felicidade negra - a música, o espírito, a filosofia e a irmandade do Brasil. Uma comunidade verdadeiramente Pan Africana”, completou. Nos próximos meses serão anunciadas mais informações sobre o festival e suas atrações.