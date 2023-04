Festival Amado Cinema da Unijorge exibe produções audiovisuais de estudantes

A 1ª edição do Festival Amado Cinema, mostra de produções cinematográficas e audiovisuais, realizada pela Unijorge, apresenta nesta quarta (5) e quinta (6), 13 filmes produzidos por estudantes e cineastas baianos. A programação acontece no Auditório Zélia Gattai, no campus Paralela e terá ainda palestras, bate-papo com realizadores e apresentação musical. O Festival Amado Cinema é uma realização de estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da Unijorge e conta com a colaboração dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design da instituição. Para participar, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do endereço https://eventos.unijorge.edu.br/festivalamadocinema.

Na quarta-feira (5), a programação terá início às 10h com a palestra do cineasta baiano João Rodrigo Mattos, diretor do longa-metragem Trampolim do Forte. João tem experiência em produções brasileiras e europeias, incluindo parcerias com outros diretores, como Edgar Navarro. Já no período da tarde, a partir das 14h, os filmes serão exibidos na Mostra Competitiva, seguido de bate-papo com realizadoras e realizadores.

No segundo dia do Festival, às 10h, acontece a Cerimônia de Encerramento, com a premiação dos vencedores da mostra em cada categoria, seguida da exibição dos filmes premiados. Serão contempladas obras nas categorias: Ficção, Documentário, Vídeos Curtíssimos e outros formatos. Para encerrar, haverá programação musical com a participação de alunos e professores.

Festival universitário

Para o cineasta, produtor audiovisual e curador do Festival, Vinícius Eliziário, que é egresso do curso de Produção Audiovisual da Unijorge, é uma felicidade retornar à universidade e acompanhar as novas narrativas que estão sendo tecidas pelos graduandos: “Participar da curadoria foi muito potente para mim, fico muito feliz de ter retornado a instituição e observar de perto as produções que estão sendo pensadas e construídas.”.

Ainda segundo o curador do festival, é fundamental a geração de espaços em Salvador que fomentem as produções audiovisuais universitárias. “É importante valorizar as produções que estão sendo feitas por universitários e o Festival Amado Cinema incentiva os estudantes a criarem e pensarem o cinema”, explica Eliziário.

De acordo com o Professor dos cursos de Comunicação e Design da Unijorge e orientador da equipe de produção do festival, Leonardo Bião, o Amado Cinema é uma janela importante que busca valorizar e exibir as produções audiovisuais de universitários. “É uma expectativa alta para que a gente entregue o que um festival precisa entregar, que é a formação de plateia, acesso a esses filmes universitários que não têm uma janela digna de exibição. Os próprios festivais que existem aqui na Bahia hoje acabam não privilegiando essa parcela importante que é a produção cinematográfica universitária. Então ter um festival universitário é visibilizar o futuro da produção cinematográfica do estado.”, afirma Leonardo.

Serviço - 1° Festival Amado Cinema da Unijorge | quarta (5) e quinta (6) | gratuito, com inscrições em https://eventos.unijorge.edu.br/festivalamadocinema