Festival Animaí volta depois de dez anos, com games e animações

Depois de dez anos fora do calendário cultural baiano, está de volta o Animaí, festival de animação que será realizado pela quinta vez, a partir do próximo dia 6, agora em ambiente virtual. E chega com uma boa novidade para os fãs de games: pela primeira vez, o evento terá uma mostra de jogos eletrônicos. A programação inclui ainda palestras e workshops relacionados às duas linguagens.

A coordenadora geral do Animaí, Aline Cléa, celebra o retorno do evento:

“Eu trabalhei em todas as outras edições, quando ainda era estagiária e tenho uma relação afetiva com o Animaí. Faz uns três anos que começamos a planejar o retorno dele, queríamos uma edição presencial, mas tivemos que nos adaptar à realidade da pandemia. Mas não é muito difícil pra gente que trabalha com games e está acostumado a trabalhar remotamente”, diz.

Aline destaca que, pela primeira vez, o festival vai ter uma mostra competitiva, tanto para games como para animações. As produções baianas terão uma premiação exclusiva. Além de troféus tradicionais, dedicados a melhor game e melhor animação, há categorias especiais, como o destaque da diversidade, dedicado a mulher e mulher trans, realizadores negros e negras e jovens realizadores. Esse último vale para quem tem entre 18 e 29 anos. A premiação é no dia 10, às 20h.

Entre as animações, está Miúda e o Guarda-Chuva (2019), produção baiana dirigida por Amadeu Alban e voltada para o público infantojuvenil. Harildo Deda dá voz a um dos personagens e a trilha sonora original é de Ronei Jorge e Luciano Simas.

O roteiro de Paula Lice e Victor Cayres conta a história de Miúda, uma menina às vésperas de completar sete anos, que cuida de sua planta carnívora. O desejo da menina é que sua plantinha a chame pelo nome. Miúda é surpreendida quando as formigas que seriam alimento do vegetal se rebelam e criam um plano para ficarem livres.

Outra animação local que merece destaque é a série A Turma do Xaxado. Baseada na criação do baiano Antônio Cedraz (1945-2014), mostra as aventuras de Xaxado e quatro amigos, em uma pequena cidade do interior do Nordeste. Juntam-se a eles seres mágicos como o Saci e a poderosa Senhora da Mata.

Aline Cléa explica a importância dos games e justifica a inclusão dessa linguagem no festival: “Até 2010, os jogos não eram considerados um produto do audiovisual, mas isso mudou. E a Bahia passou a produzir mais. Para se ter uma ideia, R$ 21 milhões de reais se destinaram a esse setor na Bahia, vindos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA)”.

A coordenadora do Animaí ressalta que os editais da prefeitura e do estado, em edições recentes, têm dado espaço para os games e animações.

As palestras e workshops contam com presença de profissionais brasileiros com experiência internacional, como Alan Camilo, que já trabalhou em Hotel Transilvânia 2, da Sony. Ele participa no dia 8, às 16h. No dia seguinte, é a vez de Ivan Oviedo, que trabalha na Disney e atuou em Frozen 2. A programação completa está no site www.nordestinaplay.com.

Serviço

Quando: 6 a 10 de abril

Inscrições para atividades: Instagram @animai.festival. Palestras e workshops são abertos, mas certificados serão entregues somente aos inscritos.

Exibição gratuita no site nordestinaplay.com.br e no YouTube do Animaí