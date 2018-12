Festival Boca de Brasa chega a Vista Alegre e Valéria; veja programação

O Festival Boca de Brasa – Origem e Conectividade acontece em duas edições. A primeira, que terá a participação especial da cantora Margareth Menezes, será neste sábado (15), no Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360, em Vista Alegre. E a segunda, acontece nesta segunda-feira (17), marcando a inauguração oficial do Espaço Cultural Boca de Brasa CEU de Valéria.

Com direção-geral de Zeca de Abreu, os eventos, que começam às 10h, será uma grande espetáculo, formando um mosaico com os artistas, grupos e projetos do Subúrbio Ferroviário, Bairro da Paz, Cajazeiras e Candeal, em áreas de teatro, dança, música, poesia e graffiti, entre outras linguagens. Os mestres de cerimônia são o cantor Dão e a atriz e cantora Denise Correia.

O Festival tem como objetivo valorizar e dar visibilidade às produções das oficinas realizadas nessas comunidades, através do edital Espaços Culturais Boca de Brasa, da Fundação Gregório de Mattos.

Serviço:

O que: Festival Boca de Brasa – Origem e Conectividade

Quando: Dia 15/12 (sábado) e 17/12 (segunda-feira), às 10h

Onde: Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360 (antiga Fundação Cidade Mãe)

Entrada: GRATUITA