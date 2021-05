Festival celebra Dia Mundial do Acordeon com 15 instrumentistas internacionais

Nesta quinta-feira (6) é celebrado o Dia Mundial do Acordeon. Para celebrar a data e também festejar o centenário do músico argentino Astor Piazzolla, acontece um festival online que reúne 15 instrumentistas brasileiros e de várias nacionalidades que fizeram do acordeon seu principal modo de expressão. O evento é uma produção da Quitanda Musical, em parceria com o Instituto Oswaldinho do Acordeon e a Mito Algarvio - Associação de Acordeonistas do Algarve (Portugal).

Na programação, nomes como Oswaldinho do Acordeon, Hermeto Pascoal, Renato Borghetti e Luizinho Calixto representam o Brasil, juntamente com um time português formado por João Barradas, Inês Vaz, Nelson Conceição e João Frade. O evento conta também com a apresentação do virtuoso Mirco Patarini (Itália) e uma nova geração de talentos já consagrados na cena do acordeom internacional como Laimonas Salijus (Lituânia), Petar Maric (Sérvia) e Irina Serotyuk (Ucrânia).

As apresentações serão divididas em quatro horários diferentes ao longo do dia (15h, 17h, 19h e 21h), transmitidas ao vivo pela Rythmica Web TV.

O dia 6 de maio marca os festejos mundiais ao acordeon porque nesta data, em 1829, o primeiro protótipo do instrumento foi patenteado pelo construtor armênio Cyrill Demian, em Viena, na Áustria. Em 2009, a Confederação Internacional de Acordeonistas decretou que esta data seria oficialmente reconhecida e celebrada em todos os continentes. A partir disso, todas as associações, grupos, orquestras, instituições de ensino, professores, músicos e entusiastas ao redor do mundo passaram a realizar eventos e atividades em suas respectivas regiões para promover o instrumento.

100 anos de Astor Piazzolla

Astor Piazzolla nasceu em 11 de março de 1921 em Buenos Aires e foi reconhecido como o maior revolucionário do tango. Em 1955, ele fundou o Octeto Buenos Aires, que tinha um violão elétrico em sua formação, e introduziu elementos ligados ao jazz, ao folclore e à música clássica em suas composições. Era o novo tango, que daria ao mundo nos anos seguintes obras como Adios Nonino, Libertango, La Muerte del Angel, Tristezas de un Doble ou Oblivion.

A influência de Piazzolla não se limitou apenas ao bandoneon, influenciou o mundo da música como um todo. Suas obras constam no repertório, quase que obrigatoriamente, de grande parte dos acordeonistas ao redor do mundo.

WORLD ACCORDION DAY 2021 - BRAZIL | PORTUGAL - EDIÇÃO ASTOR PIAZZOLLA

Serviço: quinta (6) | 15h, 17h, 19h e 21h, com transmissão pelo www.rythmicawebtv.com | gratuito