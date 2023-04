Festival conexão Musical será em Irará, Lençóis, Mucugê e outros municípios

A segunda edição do Festival Conexão Musical acontecerá a partir de 5 de maio e seguirá até 8 de julho. Este ano, em sua segunda edição, o evento vai durar oito semanas e percorrerá mais de 2 mil quilômetros, com a presença de 32 artistas e mais de 60 horas de shows gratuitos, em praças públicas.

Um palco itinerante especial está sendo preparado para a festa e rodará as cidades de Cachoeira, São Sebastião do Passé, Santo Amaro, Irará, Lençóis, Mucugê, Vera Cruz e Itaparica. O palco viaja em um caminhão que leva mais de uma tonelada de equipamentos de som, luz, bares, camarins e cenografia temática. O Conexão Musical ficará em cada cidade por dois dias. No primeiro dia, uma blitz roda pela cidade para mostrar ao público as novidades do projeto. No segundo dia, acontece o show. Quatro atrações vão passar em cada cidade.

Atrações já consolidadas no cenário nacional como Cortejo Afro, Filhos de Jorge, Afrocidade, Aila Menezes e Negra Cor se unem a atrações locais, promovendo uma programação diversificada que representa a musicalidade baiana.

Na passagem por Cachoeira, nos dias 5 e 6 de maio, sobem ao palco do Conexão Musical, montado na praça Jardim Grande, o Cortejo Afro, a cantora Sued Nunes, além das bandas Sambaiana e Central do Samba.

“Queremos reunir as pessoas em um momento de celebração, alegria e festa. Isso é a essência do projeto”, afirma Pedro Beltrão, gerente regional de eventos da Ambev. “Vamos surpreender, o consumidor oferecendo, de forma gratuita, uma experiência com cultura e muita diversão”, ressalta Beltrão.

Ainda segundo o porta-voz da Ambev, além de promover cultura e entretenimento, o projeto Conexão Musical vai movimentar a economia local nas cidades por onde passar. “Toda operação será realizada por profissionais da região, que terão à disposição toda a família Brahma para venda. Isso fará com que o dinheiro movimentado no evento, fique na cidade”, ressalta o gerente de marketing.

O Festival Conexão Musical é um projeto que conta com patrocínio da Ambev, via Lei de Incentivo à Cultura, junto à Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia.

Programação

05 e 06/05 Cachoeira (praça Jardim Grande)

12 e 13/05 São Sebastião do Passé (praça 12 de Outubro)

19 e 20/05 Santo Amaro (praça da Purificação)

26 e 27/05 Irará (praça Pedro Nogueira)

02 e 03/06 Lençóis (Mercado Cultural)

09 e 10/06 Mucugê (praça dos Garimpeiros)

17 e 18/06 Vera Cruz (praça da Cebola - Cacha Prego)

07 e 08/07 Itaparica (praça do Campo Formoso)