Festival Cultural Itaparica Literária homenageará Maria Felipa, heroína da Independência

A cidade de Itaparica, na Ilha, ficará bastante movimentada a partir da próxima quinta-feira (1º), quando começa o Festival Cultural Literário, evento que apresentará diversas manifestações artísticas - como música, dança, teatro e poesia -. e contará com a participação de escritores de projeção nacional e internacional como Gregório Gomes, Sérgio Guerra, Márcia Mendes, Manoel Passos, Marcos Cajé, Aila Boler, dentre outros.



Nessa primeira edição, que segue de 1º a 4 de setembro, a grande homenageada será a guerreira Maria Felipa, por sua grande importância nas lutas da Independência do Brasil na Bahia. Segundo relatos, ela e outras mulheres locais afugentaram os portugueses que pretendiam invadir a Ilha de Itaparica, por volta de janeiro de 1823, e, consequentemente, ajudaram na tomada de controle do Recôncavo baiano.



O evento pretende integrar estudantes, professores e unidades de ensino de toda a região, a exemplo da Escola Municipal Maria Amélia Santos, onde leciona o professor João Faustino, pedagogo e historiador. Para ele, o festival cultural será uma oportunidade de agregar ainda mais a comunidade da Ilha. “Principalmente porque a literatura faz parte da nossa vida. Homenagearmos Maria Felipa valoriza ainda mais a nossa ancestralidade cultural, social e histórica”, declarou.



O festival literário é uma realização da Prefeitura Municipal de Itaparica com apoio do Governo do Estado.

