Festival da Cidade: trânsito é modificado na Barra para montagem de palco

O fluxo de veículo foi desviado temporariamente no Farol da Barra para a montagem do palco para o Festival da Cidade. Com isso, os condutores que estiverem na Rua Almirante Marques de Leão não conseguirão seguir para a Rua Afonso Celso. Os motoristas deverão, necessariamente, acessar a Av. Oceânica no sentido Ondina, de onde podem seguir para a Afonso Celso passando pelas Ruas Marquês de Caravelas e César Zama.

Já os motoristas que estiverem no Porto da Barra, sentido Ondina, deverão entrar na Rua Afonso Celso, de onde podem acessar a Av. Oceânica mais à frente. Agentes de trânsito vão intensificar a atuação no local para melhor orientar condutores, pedestres e passageiros. O prazo é que o trânsito volte completamente ao normal no dia 5 de abril.