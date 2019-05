Festival de arte e música leva multidão ao Candeal

O Segundo dia do Candyall e Tal, no bairro do Candeal, foi de música e diversão. O evento está na 4ª edição e reúne, no Guetho Square e entorno, performances artísticas, exposições e gastronomia. As nuvens que ameaçavam derramar um temporal sobre a cidade não afugentaram o público, que se aglomerou para ver, ontem, a BaianaSystem e outras atrações.

Já passava das 17h quando um som ecoou pelas ruas e becos do bairro. Era uma mistura de eletrônico com a batida típica de Carlinhos Brown. No comando do som, Japa System, a primeira atração musical do dia. Muita gente parou para acompanhar o som e até coreografar alguns hits. As amigas Fernanda Maciel e Alice Moura, ambas de 20 anos, saíram de Brotas para participar da festa.

“A gente veio da outra vez e gostou bastante, então, voltamos. Não conhecia esse artista, mas o som dele é bom. Passamos na feira de arte, comemos uma coisinha e, agora, vamos aguardar a BaianaSystem”, contou Fernanda. O grupo se apresentou no Guetho Square.

Hoje, o festival continua com a Feira de Artes e Gastronomia, recital poético, exposição fotográfica e shows de Carlinhos Brown com participação de Saulo; Feijão Balanço com participação de Roberto Mendes; Bitgaboott com participação de MC Lonny, além de Lactomia.