Festival de artes em Salvador começa nesta quinta (13)

O SSA Mapping, festival de artes visuais que une arte e tecnologia, terá sua segunda edição em Salvador entre os dias 13 e 16 de dezembro. Com programação variada, o evento é gratuito. Nos dias 15 e 16, a partir das 17h, serão realizadas a mostra principal e a mostra aberta, com projeções exclusivas criadas para a fachada do Fórum Ruy Barbosa, no Campo da Pólvora. O público também terá acesso a foodtrucks, bicicletário e feira de impressos e artes visuais.

Com curadoria da artista visual paraense Roberta Carvalho, as obras são dos artistas VJ Spetto, Bianca Turner, VJ Suave e VJ Gabiru, além do uruguaio Fernando Velázquez. Na mostra aberta, novos talentos terão a chance de mostrar seus trabalhos de videoarte, fotografias, vídeo-performances, animações e outras linguagens. Os quatro melhores criadores, que foram selecionados através de chamada pública gratuita, serão premiados com valores de até R$3.500.

Apresentações musicais acompanhadas de projeções mapeadas encerram as atividades no Campo da Pólvora. No sábado (15), a banda Afrocidade e a VJ Ani Haze comandam a música. Já no domingo (16), a Sanbone Pagode Orquestra apresenta sua performance, que mistura ritmos do pagode baiano com música erudita.

Programação

O evento terá ações em várias áreas da cidade. Na quinta-feira (13), primeiro dia do festival, o ato Symbiosis levará projeções artísticas para o Dique do Tororó, às 19h30. No dia 14, um bate-papo com os artistas convidados acontecerá no espaço Tropos Co, no Rio Vermelho, a partir das 20h. Dois passeios guiados também integram a agenda: o Rolé Prédios de Salvador, que visitará construções do Centro Histórico a partir do Edifício Sulacap, e o Rolé Gregórios, que passa por pontos relacionados às obras do poeta Gregório de Mattos. Os roteiros e outras informações do SSA Mapping podem ser acessados aqui.

Agenda

13 de dezembro

Symbiosis: no Dique do Tororó, às 19h30

14 de dezembro

Bate-Papo entre artistas: na Tropos Co – Rio Vermelho, às 20h

15 de dezembro

Rolé Prédios de Salvador: 16h, saindo do Edifício Sulacap

16 de dezembro

Rolé Gregórios: 16h, saindo do pé da Escadaria do Passo

15 e 16 de dezembro

Mostra Principal e Mostra Aberta: no Campo da Pólvora, a partir das 17h

Interação Música-Imagem:no Campo da Pólvora, a partir das 21h

*Integrante da 13ª turma do Programa Correio de Futuro,