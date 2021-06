Festival de bandas universitárias está com edital aberto

O FacomSom, festival de bandas universitárias, está com o edital aberto até o dia 10 de setembro. Além da oportunidade de se apresentar no palco do festival, que acontecerá em formato de live em 2021, a banda vencedora ganhará a gravação de uma música em um estúdio e um valor simbólico de mil reais. A campeã e as demais finalistas também serão premiadas com ensaio fotográfico e um videoclipe. O edital está disponível nas redes sociais do FacomSom.

As bandas inscritas serão avaliadas por curadores ligados ao cenário musical alternativo de Salvador. São eles: Faustino Beats, cantor e produtor musical, e Ana GB, assessora dos artistas Yan Cloud e Rachel Reis. Nessa etapa, três bandas serão selecionadas e uma votação acontecerá no dia do show final para definir a grande campeã.

Por isso,o festival, que acontecerá em novembro, promete misturar ritmos alternativos sob o formato de live. Serão mais de seis horas de muita música, intervenções artísticas e entretenimento. No dia do show final, serão seguidas todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde e também medidas da prefeitura e governo estadual. Para o vocalista da Avenida, banda vencedora do festival em 2020, o FacomSom é “uma vitrine, você sai dali com propostas, gente te procurando e elogiando o seu trabalho.”

Pego de surpresa com a pandemia do coronavírus, o FacomSom precisou se reinventar para que o festival acontecesse de maneira que garanta a preservação da saúde dos participantes, sem deixar de lado o principal objetivo: movimentar o cenário musical alternativo de Salvador, dando visibilidade a artistas independentes. Em 2020, na sua primeira edição em live, o festival obteve mais de 100 mil votos no concurso e mais de 2,5 mil visualizações.

Bandas como Maglore, Vivendo do Ócio, Scambo e Afrocidade já se apresentaram no palco do FacomSom. Após dois anos em hiato, retornou em 2018, atraindo mais de três mil pessoas em público rotativo para o Largo Tereza Batista. O Festival é produzido pela Produtora Júnior, primeira empresa júnior de comunicação da Bahia.



SERVIÇO - Edital de bandas do FacomSom está aberto até 10/9, nas redes sociais do festival (Instagram: @facomsom | Facebook: FacomSom)