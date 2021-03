Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina estreia online

Totalmente voltado às questões socioambientais contemporâneas, o Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina (Fancine) apresenta sua primeira edição. O evento gratuito e online acontece de 1º ao dia 10 de abril com a exibição de 21 filmes socioambientais e a realização de seis lives, sendo a do dia 7 com participação do líder indígena Ailton Krenak.

Todos os filmes estarão disponíveis no site www.facine.art.br e além das exibições serão realizadas lives com as diretoras e os diretores dos trabalhos que compõem o festival. A live de abertura com Alan Lobo, diretor do festival, e as restantes serão transmitidas ao vivo através do canal do YouTube da TV Uneb, sempre às 19h. A programação completa será divulgada pelo Instagram do evento (@facinechapada).

Resultado de uma articulação entre cinco cineclubes da Chapada Diamantina, o Fancine tem como objetivo promover a exibição de filmes que fomentem o debate sobre as questões socioambientais locais e nacionais. O evento é composto por cinco mostras pensadas por cada um dos cineclubes. Com recortes temáticos diferentes, elas refletem a curadoria descentralizada e levam o nome de sua localidade.

A Mostra Capão tem como tema “A Humanidade e o Meio Ambiente”, enquanto a Mostra Lençóis tem como tema “Ecofeminismo e Ativismo no Cinema Ambiental”. A Mostra Ibicoara, por outro lado, traz “O custo oculto do agronegócio e da mineração” como tema, enquanto a Mostra Palmeiras trabalha com “Afeto e Pertencimento”. Por fim, a Mostra Igatu é dedicada ao tema “Infâncias e Natureza".

Programação das mostras

Mostra Capão

Tema “A Humanidade e o Meio Ambiente”

1. Guerreiros da Chapada (Doc, dir. Aragonez Fagundes, 71´, 2018)

2. Quentura (Doc, dir. Mari Corrêa, 36´, 2018)

3. Descarte (Doc, dir. Leonardo Brant, 52´, 2021)

4. Ruivaldo, o Homem que Salvou a Terra (Doc, dir. Jorge Bodansky, 45´, 2019)

Mostra Lençóis

Tema “Ecofeminismo e Ativismo no Cinema Ambiental”

1. Diriti de BdèBurè (Doc, dir. Silvana Beline, 19´, 2018)

2. Mãtãnãg, A Encantada (Animação, dir. ShawaraMaxakali e Charles Bicalho, 14´, 2019)

3. Pattaki (Doc performático, dir. Everlane Morais, 20´, 2018)

4. Maré (Fic, dir. Amaranta César, 22´, 2018)

5. Idade da Água (Doc, dir. Orlando Senna, 82´, 2018)

Mostra Ibicoaratem

Tema “O custo oculto do agronegócio e da mineração”

1. Amargo Rio Doce (Doc, dir. Ricardo Sá, 20´, 2019)

2. Brumadinho: Quando o Lucro Vale Mais (Doc, dir. Movimento dos Atingidos por Barragens, 35´, 2019)

3. Terras Brasileiras (Doc, dir. Dulce Queiroz, 55´, 2017)

4. O Diagnóstico (Doc, dir. Beto Novaes, 45´, 2019)

Mostra Palmeiras

Tema “Afeto e Pertencimento”

1. Chão (Doc, dir. Camila Freitas, 110´, 2019)

2. Reduto (Doc, dir. Michel Santos, 13´, 2020)

3. Rio de Vozes (Doc, dir. Andrea Santana e Jean-Pierre Duret, 93´, 2019)

4. Cadeia Alimentar (Fic, dir. Raphael Medeiros, 15´, 2019)

Mostra Igatu

Tema “Infâncias e Natureza”

1. Caçadores de Saci (Fic, dir. Sofia Federico, 13´, 2005)

2. O Mistério do Mangue (Fic, dir. Lara Belov, 7´, 2015)

3. Mitos Indígenas em Travessia (Animação, dir. Julia Vellutini e Wesley Rodrigues, 21´, 2019)

4. A Incrível Aventura das Sonhadoras Crianças contra Lixeira Furada e Capitão Sujeira (Fic, dir. Beatriz Ohana, 15´, 2019)

Programação

1º de abril – Live de abertura do Facine com Alan Lobo, diretor do festival, e equipe de curadoria.

5 de abril – Live da Mostra Capão com Renata Gual, curadora da mostra, e diretores e diretora dos filmes.

6 de abril – Live da Mostra Lençóis com Renata Semayangue, curadora da mostra, e diretoras e diretor dos filmes.

7 de abril – Live da Mostra Ibicoara com Andréa Mostaço, curadora da mostra, e diretores e diretora dos filmes, com participação especial de Ailton Krenak.

8 de abril – Live da Mostra Palmeiras com Larissa Leão e Hugo Leonardo, curadores da mostra, e diretoras e diretores dos filmes.

9 de abril – Live da Mostra Igatu com Kátia Borges, curadora da mostra, e diretoras dos filmes.

Serviço

O quê: 1º Facine – Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina

Quando: 1 a 10 de abril

Onde: www.facine.art.br

Gratuito