Festival de Cinema 'Cine Horror' tem entrada gratuita em Salvador

O Instituto Cervantes de Salvador recebe a sétima edição da Mostra de Cinema CINE HORROR, que retorna à forma presencial, com entrada gratuita, após dois anos sendo realizada em formato virtual. A programação começa no dia 17 e vai até o dia 26 de novembro, com uma seleção de filmes nacionais e internacionais do gênero terror, entre curtas e longas produzidos em diversos países.



A programação completa está disponível na página oficial do evento, através do site. Com classificação indicativa de 16 anos, a mostra reúne 37 produções assinadas por cineastas do Brasil, Espanha, Rússia, Argentina, Japão e Cazaquistão.



A Mostra de Cinema CINE HORROR é um festival de cinema gratuito dedicado exclusivamente a filmes de gênero fantástico (horror, suspense, trash, b-movies, fantasia, ficção-científica e thrillers), realizado em Salvador. O projeto surgiu em 2016 com a ideia de promover e divulgar o gênero fantástico brasileiro, que neste ano ganhou o apoio cultural do Instituto Cervantes Salvador.



Para além da mostra anual, o CINE HORROR organiza exibições esporádicas, visando promover o cinema fantástico, priorizando produções de acesso limitado ao grande público e filmes cults. No último mês de setembro, o Instituto Cervantes Salvador recebeu uma dessas edições esporádicas, com duas exibições gratuitas.



Sessão de abertura:

Quinta, 17/11 - 17h

Sexta, 18/11: 16h às 20h

Sábado, 19/11: 14h a 18h

Sexta, 25/11: 16h às 20h

Sábado 26/11: 14h às 18h