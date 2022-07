Festival de cinema italiano tem documentário sobre Ennio Morricone

Depois de duas edições realizadas digitalmente, a mostra 8 ½ Festa do Cinema Italiano volta a acontecer presencialmente em Salvador, a partir desta quinta-feira (28), no Cine Metha Glauber Rocha. Serão exibidos dez filmes italianos, entre clássicos e pré-estreias, até a próxima quarta-feira.

Este primeiro dia é marcado por uma homenagem à memória de um dos mestres da trilha sonora do cinema internacional, o italiano Ennio Morricone, autor de músicas que marcaram filmes como Três Homens em Conflito, Os Intocáveis e Cinema Paradiso. O documentário Ennio, o Maestro será exibido às 18h e é dirigido por Giuseppe Tornatore. O diretor e o compositor iniciaram uma parceria em Cinema Paradiso e, a partir dali, diversos longas de Tornatore ganharam músicas de Morricone.

O filme revela o compositor e maestro em uma longa entrevista conduzida por Tornatore, além de depoimentos de realizadores e músicos, incluindo Bernardo Bertolucci, Dario Argento, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen e John Williams. O documentário volta a ser exibido no domingo, 16h.

Outro mestre italiano, o diretor Pier Paolo Pasolini, também será homenageado no centenário de seu nascimento, com a exibição de Mamma Roma, em que Anna Magnani interpreta uma prostituta de meia-idade que sonha em mudar de classe social para poder voltar a viver com seu filho adolescente, Ettore. Neste primeiro dia do festival, o filme será exibido às 14h e às 20h40.

Para quem está com saudade das boas comédias italianas, um dos destaques é Tempos Super Modernos, do diretor Pif. É a história de Arturo, que, na empresa onde trabalha, cria um algoritmo para ajudar os funcionários a trabalhar menos e melhor. A ironia é que, por causa dessa criação, seu próprio trabalho passa a ser considerado supérfluo e ele é demitido. Trata-se de uma crítica à falta de garantias sociais e à fragilidade econômica a que os empregados estão submetidos. Será exibido neste sábado, 20h, e quarta, às 16h.

O veterano Paolo Taviani, de 91 anos, filmou pela primeira vez desde a morte do irmão, Vittorio. O drama Leonora, Adeus parte da história real do escritor Luigi Pirandello e cria uma fábula ousada, que traz cenas de clássicos do neorrealismo italiano mescladas com cenas filmadas por Taviani. Será exibido nesta sexta-feira, às 18h.

No Cine Metha Glauber Rocha, de quinta-feira (28) a 3 de agosto. Veja a programação completa no site br.festadocinemaitaliano.com/