Festival de Cultura e Gastronomia terá shows no primeiro final de semana

De 15 a 25 de agosto, acontece em Salvador, o 3º Tempero Bahia - Festival de Cultura e Gastronomia. O festival acontece em vários restaurantes da cidade e tem como tema 'Bahia, África e Portugal, uma mistura de sabores'.

Para embalar o evento, shows de MPB, jazz, blues, chorinho e música latina acontecem nos dias 17 e 18, primeiro final de semana do evento, no Passeio Público. As apresentações acontecem às 17h30 e 19h.

Quem abre a programação no sábado (17), às 17h30, é o grupo de música latina, Sonora Amaralina, que apresenta o show El Ritual de La Cumbia, com um repertório inspirado no ritmo colombiano. Logo depois o músico Keko Pires e o Quarteto Zona Azul, sobem ao palco para se apresentarem com o jazz, blues, soul e funk.

Já no domingo (18), às 17h30, o pianista pernambucano Zé Manoel, acompanhado do violoncelista Filipe Massumi, apresenta a música instrumental brasileira. A programação musical termina com o grupo Choroscomfusão que faz uma mistura das culturas afro, luso e indígena a partir do ritmo do chorinho.

Serviço

O quê: Festival de Cultura e Gastronomia

Onde: Passeio Público (Av. Sete de Setembro)

Quando: Sábado (17) e domingo (18). Shows às 17h30 e 19h.