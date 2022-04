Festival de Finos Filmes abre inscrição para curtas-metragens

A nona edição do Festival de Finos Filmes, que ocorre em setembro em São Paulo, abre inscrições para filmes de até 20 minutos, produzidos a partir de 2020. Até dia 2 de maio, realizadores nacionais poderão submeter curtas-metragens que entrelaçam cinema e política no site oficial da exibição.

Felipe Poroger, diretor do evento, aponta a importância da mostra para o contexto eleitoral do ano de 2022. “Nesse ano decisivo para o país, reforçaremos o Finos Filmes como uma arena de debates que entrelaça cinema e política. Os curtas nacionais têm servido, há anos, como termômetro das pautas e urgências de parcelas da sociedade. Ajudar a dar espaço e reverberação para essas vozes é um compromisso do festival”, diz, em nota à imprensa.

A exibição, que em anos anteriores contou com a presença de nomes como Fernando Haddad, Lázaro Ramos, Linn da Quebrada e Antônio Pitanga nas mesas redondas da programação, ocorre entre 1º e 4 de setembro.