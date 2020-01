Festival de hip hop movimenta Subúrbio a partir de sábado (18)

O Subúrbio Ferroviário de Salvador vai receber, neste sábado (18), o Festival Hip Hop nas Quebradas do Subúrbio. O projeto terá como ponto de partida a Edição Verão Paripe, na Praça de São Tomé de Paripe, às 14h, com oficinas e shows de diversos mestres de cerimônias (MC’s). Em seguida, acontece a Batalha de Rimas, que terá eliminatórias e até mesmo embates exclusivamente femininos.

O Festival Hip Hop nas Quebradas do Subúrbio é apoiado pela Prefeitura por meio do edital Arte Todo Dia – Ano V, da Fundação Gregório de Mattos (FGM). A premiação no valor de R$1 mil para o grande vencedor será no dia 27 de março, quando acontece a final na Praça São Braz, em Plataforma. Para participar da batalha basta fazer uma inscrição prévia no perfil do Instagram @ vempraruarapper e confirmar no dia do evento.

A próxima atividade do Festival Hip Hop nas Quebradas do Subúrbio acontece no dia 25, com a Edição Das Minas, na Praça João Martins, em Paripe. Em seguida, no dia 8 de fevereiro, será realizada a Edição Skate Valéria, na Pista de Skate do Centro de Artes e Esportes Unificados de Valéria. No dia 13 de março, é a vez da Praça da Revolução receber a Edição Revolution Periperi. Por fim, no dia 27 de março acontece a grande final na Edição Champion Plataforma, na Praça São Braz. As atividades acontecem sempre às 14h.