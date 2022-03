Festival de Inverno Bahia 2022 começa a vender segundo lote de ingressos

A 16ª edição do Festival de Inverno Bahia está com parte do seu line-up divulgado e isso fez com que o primeiro lote fosse esgotado rapidamente. Com isso, quem for garantir sua presença no evento, conta agora com o segundo lote que já está disponível.

A venda oficial de ingressos para o #FIB22 está sendo realizada pela plataforma Sympla e em quatro pontos fixos de Vitória da Conquista: Loja Taco, Central de Ingressos Shopping Conquista Sul, Central de Ingressos Galeria Panvicon e Banca Central. O pagamento pode ser feito através de dinheiro ou cartão de débito e/ou crédito, com possibilidade de parcelamento em até 6x sem juros.

Confira os novos preços do 2º lote:

Arena (inteira) - R$136

Arena (meia) - R$ 68

Camarote Vip (sexta) – R$ 177

Camarote Vip (sábado) – R$ 205

Camarote Vip (domingo) – R$ 169

Passaporte (Arena | Inteira) - R$ 348

Passaporte (Arena | Meia) - R$ 174

Passaporte (Camarote Vip) - R$ 496

SERVIÇO - Festival de Inverno Bahia 2022 | de 26 a 28/8/2022 | Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista | Vendas On Line: Plataforma Sympla | Vendas em Vitória da Conquista: Loja Taco, Avenida Olívia Flores, nº 686, Loja 1; Central de Ingressos Shopping Conquista Sul - Av. Lauro de Freitas, 142 - Centro, Vitória da Conquista - BA, 45015-000; Central de Ingressos Galeria Panvicon- Av. Juracy Magalhães, 3340 – Felícia, Vitória da Conquista, 45055-900; Banca Central - Praça Barão Rio Branco - s/n - Centro | Meia-entrada: além de estudantes, outros segmentos têm direito à meia-entrada, segundo a lei 12.933/2013. Em ambos os casos, é obrigatória a apresentação de documentos comprobatórios.