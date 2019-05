Festival de Inverno Bahia divulga a grade completa da 15ª edição

Pop, axé, MPB, pagode, forró, rock, funk e sertanejo dão o tom da 15ª edição do Festival de Inverno Bahia (FIB), que acontece nos dias 23, 24 e 25 de agosto no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. A comemoração de 15 anos da festa marcada pela mistura acontecerá ao som de Iza, Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Anitta, Frejat, Dilsinho, Marília Mendonça, O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo), Léo Santana e Nando Reis.

Disponíveis a partir desta sexta-feira (24), os ingressos variam entre R$ 55 e R$ 340 e estão à venda pela internet, nas Lojas South dos Shoppings Paralela, Piedade, Center Lapa, Bela Vista e Salvador Norte Shopping. Além disso, as entradas podem ser adquiridas em Vitória da Conquista, na Loja Taco Jeans, na Central de Ingressos e na Banca Central (confira mais informações no final da matéria).

Na sexta, 23, sobem ao Palco Principal os artistas Dilsinho, Marília Mendonça e Frejat, veterano do FIB que está de volta com o show 'Tudo se Transforma', que faz um passeio por toda a sua carreira musical, desde as músicas do Barão Vermelho até as da carreira solo. Já o cantor e compositor Dilsinho, por outro lado, mostra o pagode romântico. Estreante no FIB, o artista já compôs para nomes como Thiaguinho e Alexandre Pires. Uma das principais representantes do sertanejo feminino, Marília Mendonça também estreia no festival com canções que já são sucesso e a nova Todo Mundo vai Sofrer.

A segunda noite do FIB 2019 terá Ivete Sangalo, O Grande Encontro, Iza e Léo Santana. Com Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho, O Grande Encontro promete um repertório cheio de sucessos da música regional. Já Iza, musa do sucesso Pesadão, promete um mix de pop e R&B, com pinceladas de soul e blues. Ivete, por outro lado, vai mostrar ao público do FIB o show Live Experience, que celebra seus 25 anos de carreira. Por fim, Léo Santana promete “quebrar tudo” com seus hits 'Crush Blogueirinha' e 'Santinha'.

Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo apresentam O Grande Encontro no sábado (Foto: Livio Campos/Divulgação)

No domingo, 25, Conquista vai do pop ao forró com Nando Reis, Wesley Safadão e Anitta. Nando Reis, figurinha cativa do público do FIB, apresenta o trabalho Esse Amor Sem Preconceito” que combina hits de seu repertório autoral a clássicos de Roberto Carlos. Já Wesley Safadão, outra grande estreia do festival, desfila sucessos como 'Camarote' e 'Solteiro de Novo'. Enquanto isso, Anitta volta com seu funk carioca para o festival que tem produção assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste. O patrocínio máster é da Fainor e VCA Construtora.

Serviço

Festival de Inverno Bahia 2019

Quando: 23, 24 e 25 de agosto

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista-Ba

Classificação: 16 anos para os espaços Arena e Camarote VIP

Abertura dos portões: 19h (sexta e sábado) e 18h (domingo)

Início dos shows: a partir das 19h (sexta, sábado e domingo)

Atrações:

Sexta: Frejat, Dilsinho, Marília Mendonça

Sábado: O Grande Encontro, Iza, Ivete Sangalo, Léo Santana

Domingo: Nando Reis, Wesley Safadão e Anitta (grade sujeita a alteração)

Ingressos: 1º Lote

Condições de pagamento: dinheiro, cartão de débito e/ou crédito em 6x sem juros nos cartões (exceto Hipercard)

Meia-entrada: É obrigatória a apresentação de documento comprobatório no momento da compra e na entrada do evento

Taxa de Conveniência: Nas compras pela internet e nas lojas South Salvador, é cobrada taxa de conveniência de 10%

Compra sem taxa de conveniência: Central de Ingresso, Loja Taco e Banca Central

Bilheteria do evento: Será encerrada à 1h

Confira os locais de venda:

SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

- Loja Taco Jeans (Av. Olívia Flores, 686 - Universidade, Vitória da Conquista)

Segunda a sexta: 09h às 19h | Sábado: 09h às 15h

- Central de Ingressos – Panvicon Center (Av. Lauro de Freitas - Centro, Vitória da Conquista)

Segunda a sexta: 09h às 18h | Sábado: 09h às 13h

- Central do Ingresso - Shopping Conquista Sul (Av. Juracy Magalhães, 3340 - Boa Vista – Vitória da Conquista)

Segunda a Sábado: 10 às 22h | Domingo: 12h às 20h

- Banca Central (Praça Barão do Rio Branco, S/N - Vitória da Conquista)

Segunda a sexta: 09h às 18h | Sábado: 09h às 13h

COM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

- Lojas South: Shoppings Paralela, Piedade, Center Lapa, Bela Vista e Salvador Norte Shopping

- Internet: www.festivaldeinvernobahia.com.br