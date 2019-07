Festival de Inverno Bahia divulga grades de outros dois palcos

A mistura de ritmos tomará conta da próxima edição do Festival de Inverno Bahia (FIB), que acontece entre os dias 23 e 25 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. Após divulgar as atrações do Palco Principal, o evento mostrou quem tocará em outros dois espaços - Vila da Música Coca-Cola e Arena TNT Eletro-Rock - e há bastante pluralidade musical.

A Vila promete ser point para quem gosta de estilos como axé, forró, sertanejo e sofrência. Trio Lisbela, Le Kum Kré e Robertinha se apresentarão no primeiro dia da festa, 23, assim como o baiano Danniel Vieira, que promete um show recheado de energia e romantismo.

No sábado, 24, o mesmo local recebe Terno e Chinela, Bar e Love, Trem Bala e Trio da Huanna. A última banda nasceu em 2004 e é conhecida pelo sucesso PiririPomPom. No domingo, 25, a Vila da Música Coca-Cola terá Unixote, Elas Cantam, Kart Love e Damas da Noite. Arrocha universitário e o ritmo dominicano bachata estarão no repertório da Kart Love.

A Arena TNT Eletro-Rock, por sua vez, abraçará ritmos como rock, folk, pop e música eletrônica. Na sexta-feira, 23, tocarão Banda Nêspera, Bernardino Band e os DJs Falcão e David. No dia seguinte, é a vez de Dona Iracema, Iago Galvão e Os Lokomotivos, e os DJs Meble e Dobie Music. Já no último dia, chegam as bandas Dost e Rauzísticos, o duo de DJs Victor Patez & Matheus Trindade e Arks.

No Palco Principal, comandam shows os cantores Frejat, Dilsinho e Marília Mendonça, no primeiro dia; O Grande Encontro, Iza, Ivete Sangalo e Léo Santana no sábado, 24; e Nando Reis, Wesley Safadão e Anitta no domingo, 25.

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste, e conta com o patrocínio máster da Fainor, VCA Construtora, Mauricéa Alimentos, Governo do Estado da Bahia e Itaipava e apoio da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Porto Seguro, Diamantina/Toyota, He-Net, Águia Branca, IbisStyles, Óticas Vip, Avatim, By Derme, Saudali, Wizard, Vittasaúde, Consultant It, Via Brasil, Boulevard Shopping, Coca-Cola e TNT.

Serviço:

Festival de Inverno Bahia 2019

Quando: 23, 24 e 25 de agosto;

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista-BA;

Classificação: 12 a 16 anos acompanhados de pais ou responsável; 16 anos desacompanhados;

Abertura dos portões: 19h (sexta e sábado) e 18h (domingo);

Início dos shows: a partir das 19h (sexta, sábado e domingo);

Grade

Palco Principal: Frejat, Dilsinho, Marília Mendonça, O Grande Encontro, Iza, Ivete Sangalo, Léo Santana, Nando Reis, Wesley Safadão e Anitta (grade sujeita a alteração);

Grade Palco Vila da Música Coca-Cola: Trio Lisbela, Le Kum Kré, Danniel Vieira, Robertinha, Terno e Chinela, Bar e Love, Trem Bala, Trio da Huanna, Unixote, Elas Cantam, Kart Love e Damas da Noite Grade Palco;

Arena TNT Eletro-Rock: Banda Nêspera, Bernardino Band, DJs Falcão e David, Dona Iracema, Iago Galvão e Os Lokomotivos, DJs Meble e Dobie Music, Banda Dost, Banda Rauzísticos, DJs Victor Patez & Matheus Trindade e Arks;

Ingressos: 2º Lote

Condições de pagamento: dinheiro, cartão de débito e/ou crédito em 6x sem juros nos cartões (exceto Hipercard);

Meia-entrada: é obrigatória a apresentação de documento comprobatório no momento da compra e na entrada do evento;

Taxa de Conveniência: nas compras pela Internet e nas lojas South Salvador, é cobrada taxa de conveniência de 10%;

Compra sem taxa de conveniência: Loja Oficial (Boulevard Shopping), Central de Ingresso, Loja Taco e Banca Central;

Bilheteria do evento: será encerrada à 1h;

Locais de venda:

Sem cobrança de taxa de conveniência:

- Loja Oficial - Boulevard Shopping (Av. Olívia Flores, 2500, Universidade – Vitória da Conquista)

Segunda a sábado: 10h às 22h | Domingos: 12h às 22h;

- Loja Taco Jeans (Av. Olívia Flores, 686, Universidade - Vitória da Conquista)

Segunda a sexta: 09h às 19h | Sábado: 09h às 15h;

- Central de Ingressos – Panvicon Center (Av. Lauro de Freitas, Centro - Vitória da Conquista)

Segunda a sexta: 09h às 18h | Sábado: 09h às 13h;

- Central do Ingresso - Shopping Conquista Sul (Av. Juracy Magalhães, 3340, Boa Vista – Vitória da Conquista)

Segunda a sábado: 10h às 22h | Domingo: 12h às 20h;

- Banca Central (Praça Barão do Rio Branco, S/N - Vitória da Conquista)

Segunda a sexta: 09h às 18h | Sábado: 09h às 13h;

Com cobrança de taxa de conveniência:

- Lojas South: Shoppings Paralela, Piedade, Center Lapa, Bela Vista e Salvador Norte Shopping (Salvador);

- Internet: www.festivaldeinvernobahia.com.br e www.eventim.com.br;