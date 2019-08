Festival de Inverno começa hoje com som pop e sofrência

mistura de sons Começa hoje a 15ª edição do Festival de Inverno Bahia, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

O evento, realizado pela Icontent (empresa da Rede Bahia), terá, nesta primeira noite, a presença de Frejat, Marília Mendonça e Dilsinho, no Palco Principal. Na Vila da Música Coca-Cola, se apresentam Trio Lisbela, Lé Kum Kré, Danniel Vieira e Robertinha.

A Arena TNT Eletro Rock terá outras quatro atrações: Banda Nêspera, Bernardino Band, DJ Falcão e DJ David. Frejat, veterano do festival, está de volta com o show Tudo se Transforma, que faz um passeio por toda a sua carreira musical, desde as músicas do Barão Vermelho até as da carreira solo. Já Dilsinho e Marília Mendonça, estreantes no evento, são responsáveis por levar o pagode romântico e a sofrência para o público.

“O tema deste ano é a diversidade musical. Já sentimos que o gosto das pessoas é aberto e elas estão dispostas a ouvir qualquer gênero, desde que seja uma música leve, divertida. Então, procuramos ser bastante ecléticos, e trazemos o que há de melhor na música brasileira. Todos os artistas do Palco Principal estão com sucessos tocando nas maiores rádios do país”, diz Luis Moreira, gerente executivo de Entretenimento da Icontent.

A segunda noite terá Ivete Sangalo, O Grande Encontro, Iza e Léo Santana. Com Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho, O Grande Encontro promete um repertório com música regional. Iza fará um mix de pop e R&B, com pinceladas de soul e blues. Ivete vai apresentar o repertório do DVD Live Experience. Quem encerra a noite é Léo Santana. Domingo, é a vez de Nando Reis, Wesley Safadão e Anitta. Os ingressos do tipo Arena custam R$ 136 (inteira) e para o camarote variam de R$ 170 a R$ 200, a depender do dia.