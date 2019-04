Festival de Inverno comemora 15 anos; ingressos já estão à venda

O Festival de Inverno Bahia (FIB) chega à sua 15ª edição e irá celebrar a sua essência em 2019: a música e o encontro entre as tribos. O FIB promete três noites memoráveis no estilo 'debutante'. O festival acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista.

Conhecido por ser uma das festas mais completas do interior da Bahia, o FIB também conta com gastronomia e experiências diferenciadas. Tudo sob o clima frio conquistense e embalado pela troca de energia entre grandes nomes da música brasileira e os seus públicos.

Pensando nessa comemoração, a organização do evento anunciou que a venda com preços especiais de ingressos para o FIB 2019 começou nesta terça-feira (30). O pagamento pode ser feito em dinheiro, cartão de débito e/ou crédito (exceto HiperCard), com possibilidade de parcelamento em até 6x. Confira os pontos de venda:

Internet: www.eventim.com.br e site do FIB www.festivaldeinvernobahia.com.br;

Vitória da Conquista: lojas Central de Ingresso (Shopping Conquista Sul e Panvicon Center); Banca Central (Centro); e Loja Taco (Av. Olívia Flores) - sem cobrança de taxa de conveniência);

Salvador: lojas South (shoppings Bela Vista, Paralela, Salvador, Salvador Norte e Piedade) - sem cobrança de taxa de conveniência.

SERVIÇO

Festival de Inverno Bahia 2019 23, 24 e 25 de agosto

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista

Classificação: 16 anos para os espaços Arena e Camarote VIP

Abertura dos portões: na sexta e sábado, às 19h; no domingo, às 18h

Grade: ainda não divulgada

Ingressos: edição especial

Quanto: