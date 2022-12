Festival de Jazz terá oito shows gratuitos no Rio Vermelho

De volta à agenda da cidade, o Festival Salvador Jazz é a grande pedida musical do fim de semana, com sua programação que conecta destaques da música instrumental afro-baiana à convidados nacionais de peso como Amaro Freitas e Hamilton de Holanda. Serão dois dias de programação e oito shows gratuitos, sábado (3) e domingo (4), no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho.

Depois de dois anos sem acontecer, o festival chega à sexta edição cheio de gás e pensando o jazz para além de sua forma mais clássica, com um line up instrumental que dialoga com um grande espectro musical, como explica o curador Fabrício Motta. “Teremos atrações que expandem as referências sonoras jazzísticas com outras linguagens da música negra como dub, reggae, funk, afrobeat, ijexá, samba, além da musicalidade ancestral presente das religiões afro-brasileiras. Será uma experiência renovadora de conexão e aprendizado mediada pela arte dos sons”, afirma Fabrício.

Ele explica que o festival tinha algumas premissas fundamentais, como trazer artistas negros e abrir espaço para as mulheres que estão protagonizando a cena do jazz. Outra ideia central foi a homenagem ao maestro Letieres Leite, que morreu no ano passado, vítima da covid. Ele será lembrado na apresentação da Orkestra Rumpilezz, uma das atrações do primeiro dia.

“A Rumpilezz tem hoje esse desafio da continuidade do trabalho sem a presença do maestro”, afirma Fabrício, que é baixista da IFÁ e professor do projeto Rumpillezinho. Ele destaca que a big band encarna bem a ideia de um jazz que se transforma, nesse caso, com grande espaço para a percussão. O repertório da Rumpilezz vai passar pelo último trabalho feito com Letieres, o álbum com temas do maestro Moacir Santos – outro nome fundamental da música instrumental negra.

O guitarrista e baixista Jordi Amorim (ex-Rumpilexzinho), a banda feminina Panteras Negras e a IFÁ completam a programação bem baiana do sábado. O show da IFÁ também tem um significado especial, pois a banda que tem o afrobeat no seu cerne está de volta à cena, com uma formação mais enxuta com seis músicos e em uma “energia” de troca com outros artistas.

No domingo, a programação vai da batida percussiva do Pradarum –originada dos terreiros de candomblé e comandado por Gabi Guedes– às guitarras das paraenses Beá e Renata Beckmann, da Guitarrada das Manas, que tocam pela primeira vez em Salvador. E tem a excelência do pianista pernambucano Amaro Freitas e do bandolinista Hamilton de Holanda. Realizado pela Maré Produções, o Salvador Jazz tem patrocínio da Larco e apoio da Prefeitura de Salvador. “Será um evento de encontros, reencontros, homenagens, lágrimas e muito amor”, resume Fabrício.



PROGRAMAÇÃO

Sábado (3)

18h Jordi Amorim, Panteras Negras, IFÁ e a Orquestra Rumpilezz

Domingo (4)

18h Hamilton de Holanda (RJ, Amaro Freitas (PE), Pradarum e Guitarrada das Manas PA)

Onde Largo da Mariquita (Rio Vermelho, a partir das 18h)

Chico César e Geraldo Azevedo (Foto: Marcos Hermes/Divulgação)

O Registro de Violivoz

O encontro inédito e afetivo entre entre os cantores Chico César e Geraldo Azevedo tem conquistado os fãs de todo o Brasil. E Salvador foi brindada com o retorno da dupla, que grava neste sábado (3), a partir das 19h, na Concha Acústica do TCA, o DVD do projeto Violivoz. Acompanhados de seus violões marcantes, Chico e Geraldinho cantam com a plateia sucessos de ambos, como Dia Branco, Deus me Proteja, É só Pensar em Você, Moça Bonita, Onde Estará o Meu Amor, Taxi Lunar, Bicho de 7 Cabeças, Quando Fevereiro Chegar e Mama África, entre muitos outras. “Geraldo é muito querido pelos baianos e eu também me sinto muito acolhido com esse calor, pois eu também tenho muitos amigos por aqui“, afirma Chico César. Ingressos: R$ 140 | R$ 70 (plateia) e R$ 250 | R$ 125 (camarote), à venda no sympla e na bilheteria. Assinantes Clube CORREIO têm 40% de desconto.

Salvador Capital Afro

Acontecendo desde quarta-feira, a primeira edição do festival Savador capital afro promove uma série de atividades este fim de semana, no centro da cidade. Na parte musical, o evento oferece bons shows, gratuitos, de artistas da música preta baiana, de diferentes perfis; no sábado (3), o terreiro de jesus recebe, a partir das 18h, Dão Black, Melly, Danzi, Prince Addamo e Panteras Negras. No domingo (4), o encerramento do festival fica por conta do grande encontro entre Larissa Luz, Russo Passapusso, Lazzo Matumbi, Hiran e grupo As Ganhadeiras de Itapuã, também a partir das 18h, na Praça da Cruz Caída.

Durante o dia, o festival conta com bate- papos, performances e com a Feira Varejista AfroBiz, durante todo o dia, na Praça da Sé.

No domingo também tem programação infantil no Terreiro de Jesus.