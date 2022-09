Festival de Lençóis começa nesta quinta (22) na Chapada

A partir de quinta-feira (22) até sábado (24), o Festival de Lençóis traz uma programação de shows com Vanessa da Matta, Carlinhos Brown, Mariene de Castro, Jau, Filhos de Jorge e Samantha Tosto, sempre a partir das 19h, na Praça Horácio de Mattos, com entrada franca. O evento reunirá também artistas locais, entre eles, a Família Grãos de Luz e Griô, Triêtu, Zion, Rivô Trio e Outras Substâncias, Choro Labuta e a Filarmônica Popular de Lençóis.

Após do silêncio de três anos por conta da pandemia, a música estará de volta na histórica cidade da Chapada Diamantina. A 20ª edição acontece junto com a chegada da Primavera, quando a natureza em festa traz consigo uma atmosfera romântica e florida neste retorno da música em um dos maiores eventos do interior da Bahia.

A realização do Festival de Lençóis está baseada na fomentação da cultura, sustentabilidade e fortalecimento da cidadania através das artes e práticas do turismo cultural. Produzido pela Pau Viola Produções Artísticas, o evento conta com o patrocínio do Estado da Bahia e Bahiagás e o apoio da Devassa, Portal de Lençóis, Devassa e Prefeitura Municipal de Lençóis.

O evento abraça as ações de conscientização do turismo responsável, visando a conscientização e proteção do meio-ambiente. Os realizadores do festival querem chamar a atenção para a preservação de toda a fauna e a flora da Chapada Diamantina, destacando as medidas e os cuidados que devem ser seguidos para evitar assoreamento, fogo ou qualquer tipo de devastação da natureza. A preservação da rica diversificada biológica e dos recursos naturais é uma preocupação constante dos moradores de Lençóis e dos municípios da região.

O festival também volta a promover a campanha Bahia Sem Fogo contra as queimadas que atingem a Região da Chapada da Diamantina. Durante as apresentações, todos os artistas irão mobilizar a comunidade e convocar o público para ter muita atenção em jogar pontas de cigarros e utilizar velas e outros materiais inflamáveis perto da vegetação.

Desde sua primeira edição, em 1999, o Festival de Lençóis vem acontecendo anualmente no segundo semestre do ano. Como nas edições anteriores, o evento deverá mais uma vez aquecer o turismo na região, atraindo todas as noites um público diário estimado em 10 mil pessoas. Localizada na Chapada da Diamantina, há 425 Km de Salvador, Lençóis abraça o evento como um importante gerador de rendas que movimenta o trade turístico e o comércio local.

Em um cenário histórico, com casarios centenários, o festival é uma celebração de turistas brasileiros e estrangeiros. Além da música, o público vai em busca de usufruir da beleza natural da Chapada Diamantina, com suas grutas, cachoeira e casarios coloniais. A gastronomia é também se destaca em Lençóis, que oferece opções que vão da cozinha baiana, nordestina à internacional

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (22/09)

19h - Filarmônica Popular de Lençóis

21H – Família Grãos de Luz e Griô

23h - Filhos de Jorge

01h - Triêtu

SEXTA-FEIRA (23/09)

19h- Samantha Tosto

21h - Vanessa da Mata

23h - Jau

01h - Rivô Trio e outras substâncias

SÁBADO 24/09:

19h– Choro Labuta

21h - Mariene de Castro

23h - Carlinhos Brown

01h - Zion