Festival de Música Negra do Ilê Aiyê chega aos shows finais neste domingo (16)

O Ilê Aiyê abriu a sua seleção para compositores de todo o Brasil pelo 45º ano consecutivo. E, neste domingo (16), o Festival de Música Negra do Ilê Aiyê – Pássaro Preto o Cantador (título que faz homenagem ao compositor Cesar Maravilha), acontece para realizar a etapa final do projeto, que elege seis canções, as quais passam a fazer parte das apresentações do bloco afro mais antigo do país.



O evento acontece na Senzala do Barro Preto (Ladeira do Curuzu), às 14h, com ingresso transformado em um 1kg de alimento não-perecível. Ao todo, são 17 canções finalistas, oito da categoria Poesia e nove da categoria Tema. As músicas da categoria Tema são inspiradas no tema do Ilê Aiyê para o Carnaval 2019: Que Bloco é Esse? Eu Quero Saber. Já as de Poesia são de livre inspiração.



Veja uma música que contou com inspiração e participação do Ilê:





MAIS SHOWS

Durante o evento, que conta, ainda, com shows da banda de reggae Unidade Eu e Eu, Grupo Movimento e da anfitriã da casa, Band'Aiyê, os jurados têm o desafio de escolher as três melhores músicas de cada categoria.



A grupo Unidade Eu e Eu abre a tarde, dando espaço para as apresentações das músicas concorrentes do festival, que são intercaladas com apresentações da ala de canto do Ilê Aiyê e, após, dão espaço para os outros shows.



Entre os jurados, estão confirmados os cantores e regente da Band’Aiyê, Yana Marucha, Juarez Mesquita e Mario Pam, respectivamente, e o artista plástico Mundão, que assina a identidade visual do bloco. As canções vencedoras do festival já passam a ser a ser integradas ao repertório do Ilê Aiyê nos shows de verão e desfiles do Carnaval 2019.



SERVIÇO:

Senzala do Barro Preto (Ladeira do Curuzu).

Domingo (16), às 14h.

Ingresso: 1kg de alimento não-perecível.