Festival de palhaçaria destaca atuação feminina

Realizado pelo grupo baiano Nariz de Cogumelo, o Festival Grande Hein? ComTraço de Palhaças inicia sua segunda edição nesta sexta-feira (6), abrindo espaço para a arte circense feminina. Serão dez dias de programação diversa e gratuita, reunindo cerca de 30 artistas, daqui e de outros estados, em performances e atividades formativas, até dia 15.

Além de espetáculos de rua e de teatro, o evento terá oficina, exposição e cortejo cênico no Largo do Pelourinho, Arena do Teatro Sesc Pelourinho, Candeal (Praça das Artes), Campo Grande (Praça Dois de Julho) e no Circo Picolino.

Espetáculos de variedades, com números clássicos da palhaçaria, acrobacia, dublagem, mágica, bambolê e malabares, show de calouras e um picadeiro andante com banda são algumas das atrações voltadas para toda a família.

Na estreia, sexta (6), às 19h, o Grupo Nariz de Cogumelo apresenta o Cabaré Show de Calouras – espetáculo que dialoga com o humor da palhaçaria e a comicidade feminina, trazendo a estética dos shows de calouros famosos nos anos 80. A apresentação acontece na Arena do Teatro Sesc Pelourinho e tem classificação de 18 anos.

No fim de semana, o destaque é o grupo carioca Teatro de Anônimo, que traz a Salvador o espetáculo Dando Ouvidos. Voltado para o público infantil, é protagonizado por Maria Angélica Gomes, que utiliza jogos interativos e objetos, com temas como ciclo da vida e biodiversidade e os convida a serem sementes. As apresentações ocuparão a Praça das Artes, no Candeal, e a Praça Dois de Julho, Largo do Campo Grande, respectivamente sábado e domingo, 16h.

Ainda no domingo, às 11h, as Fulanas Cia. de Circo garantirão um domingo recheado de números circenses, grandes trapalhadas e muitas brincadeiras no Circo Picolino. A cia. apresenta Clássicas, Uma Montagem Teatral Circense – que homenageia os clássicos da dramaturgia dos palhaços, atraindo a atenção de adultos e crianças.

O evento também oferece atividades formativas como a oficina de Musicalização Brincante para crianças, com Ana Luisa Barral, domingo, das 15h às 16h, no Palacete das Artes, na Graça, voltada para para crianças maiores de 2 anos. E Não é necessário fazer inscrições prévias.

O festival tem a coordenação e curadoria do Nariz de Cogumelo, grupo baiano com 16 anos de atuação na palhaçaria e na arte de rua. O projeto foi contemplado pelo Edital Setorial de Circo 2019 e tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.

PROGRAMAÇÃO

Abertura

06/01 - Cabaré Show de Calouras, com Nariz de Cogumelo e convidadas - 19h | Arena do Teatro Sesc Pelourinho | 16 anos+

07 e 08/01 - Espetáculo Dando Ouvidos, com Maria Angélica (Teatro de Anônimo - RJ) - 16h | Praça das Artes (07/01, Candeal) e Praça Dois de Julho (08/01, Largo do Campo Grande)

Livre

08/01 - Espetáculo Clássicas, Uma Montagem Teatral Circense, com Fulanas Cia de Circo - 11h | Circo Picolino | Livre - 13/01 - Espetáculo Confabulações, com Cia Buffa de Teatro -19h | Teatro Sesc Pelourinho | 18 anos+

14/01 - Picadeiro Andante, com participação do SSA - Som Soteropolitano Ambulante - 15h30 | Largo do Pelourinho | Livre - 14/01 - Espetáculo Cabaré Fora da Casinha - 17h | Arena do Teatro Sesc Pelourinho | Livre

Encerramento do Festival

15/01 - Espetáculo É das Palhaças Que Eles Gostam Mais, com Nariz de Cogumelo - Praça Dois de Julho (Largo do Campo Grande)

Atividades Formativas

08/01 - Oficina de Musicalização Brincante para crianças, com Ana Luisa Barral - 15h às 16h | Praça Dois de Julho (Largo do Campo Grande) - Aberto, para crianças maiores de 2 anos – Não requer inscrição prévia

8 e 15/01 - Exposição de Rua "Ridículas e Paspalhas" - 14h às 18h | 08/01 - Praça das Artes (Candeal) e 15/01 - Praça Dois de Julho (Largo do Campo Grande) | livre -

10/01 - Minicurso Mulher e Humor, com Joice Aglae - 13h30 às 17h30 | Teatro Sesc Pelourinho | 18 anos+ Inscrição a partir de 26/12 através do Instagram @narizdecogumelo

10 e 11/01 - Oficina Acrobacia de Solo para Mulheres, com Fulanas Cia de Circo - 10h às 12h | Arena do Teatro Sesc Pelourinho | 18 anos+ Inscrição a partir de 26/12 através do Instagram @narizdecogumelo

10/01 - Exibição do Filme-Teatro “Tudo Que você Precisa é Amor”, com Felícia de Castro - 18h | Teatro Sesc Pelourinho | 14 anos+