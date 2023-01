Festival de palhaçaria feminina realiza oficina infantil; programação vai até domingo (15)

Voltada para o público infantil, a Oficina de Musicalização Brincante para Crianças, da 2° edição do Festival Grande Hein? ComTraço de Palhaças, se transformou em diversão para pessoas de todas as idades, neste domingo (08), no Palacete das Artes, em Salvador.

Comandado pela artista Ana Luisa Barral, dezenas de crianças acompanhadas por seus pais se reuniram na área aberta do Palacete. A apresentação começou com a composição de rimas formadas com o nome dos pequenos, seguida de uma dinâmica que usava os sons produzidos pelo corpo como melodia de uma canção.

Nem os pais resistiram a tanta música, dança e cantoria. A decoradora de festas Silvia Bonfim, 38 anos, foi uma delas. "Sempre embarco nas ondas, inclusive para incentivar, apesar de elas por si só já se divertirem muito. E a gente também relembra os tempos de criança", afirma, ao lado da filha Inaê Bonfim, de 4 anos.

Silvia Bonfim e sua filha Inaê, curtiram as apresentações do evento juntas (Foto: Emilly Oliveira/ CORREIO)

Mas, muito mais do que um evento voltado para a diversão dos pequenos - e dos adultos -, o Festival Grande Hein? ComTraço de Palhaças é um projeto voltado para a visibilidade da palhaçaria feminina, para isso, conta com 10 dias de programação [confira abaixo]. Parte disso também pôde ser visto hoje, durante o número da palhaça Pindola, interpretada pela artista Maria Angélica Gomes, 53 anos.

Em seu número, chamado de dando Dando Ouvidos, a palhaça de macaquinho azul e chapéu colorido, carrega um cesta de palha na cabeça, cheia de objetos para interagir com as crianças. "É um espetáculo muito interativo e que a cada apresentação tem um roteiro diferente, de acordo com a energia das crianças", afirma a palhaça do grupo carioca.

Além da Oficina de Musicalização Brincante, ontem, a programação do festival ainda contou com a apresentação do Espetáculo Clássicas, Uma Montagem Teatral Circense, com Fulanas Cia de Circo, no Circo Picolino, às 11h, e a Exposição de Rua "Ridículas e Paspalhas", na Praça das Artes, no Candeal, entre às 14h e 18h.

A coordenação e curadoria são do grupo baiano Nariz de Cogumelo. "Além de difundir a palhaçaria feminina, [o Festival] também é uma resposta sobre nosso poder de democratizar a arte para o público", afirma a integrante da coordenação, a também palhaça, Viviane Abreu.



PROGRAMAÇÃO

10/01 (terça-feira)

Oficina Acrobacia de Solo para Mulheres, com Fulanas Cia de Circo

local: Arena do Teatro Sesc Pelourinho, das 10h às 12h

inscrição: através do Instagram @narizdecogumelo

classificação: 18 anos+

Minicurso Mulher e Humor, com Joice Aglae

local: Teatro Sesc Pelourinho, das 13h30 às 17h30

inscrição: através do Instagram @narizdecogumelo

classificação: 18 anos+

Exibição do Filme-Teatro “Tudo Que você Precisa é Amor”, com Felícia de Castro

local: Teatro Sesc Pelourinho, às 18h

inscrição: livre

classificação: 14 anos+

11/01 (quarta-feira)

Oficina Acrobacia de Solo para Mulheres, com Fulanas Cia de Circo

local: Arena do Teatro Sesc Pelourinho, das 10h às 12h

inscrição: através do Instagram @narizdecogumelo

classificação: 18 anos+

13/01 (sexta-feira)

Espetáculo Confabulações, com Cia Buffa de Teatro

local: Teatro Sesc Pelourinho

inscrição: livre

classificação: 18 anos+

14/01 (sábado)

Picadeiro Andante, com participação do SSA - Som Soteropolitano Ambulante

local: Largo do Pelourinho, às 17h

inscrição: livre

classificação: livre

15/01 (doming)

Exposição de Rua "Ridículas e Paspalhas"

local: Praça Dois de Julho (Largo do Campo Grande), das 14h às 18h

inscrição: livre

classificação: livre

Espetáculo É das Palhaças Que Eles Gostam Mais, com Nariz de Cogumelo

local: Praça Dois de Julho (Largo do Campo Grande)