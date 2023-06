Festival de Quadrilha acontece na Praça da Sé

Quem gosta de assistir as tradicionais quadrilhas juninas já pode se programar. Começa nesta sexta-feira (16), às 20h, na Arena Arromba Chão, na Praça da Cruz Caída, o II Festival de Quadrilhas Juninas no Centro Histórico, promovido pela Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Este ano, serão contemplados os grupos Brilho Dona Fé, Forró do Luar, Asa Branca, Germe da Era, Imperatriz do Forró, Forró do ABC e Arraiá das Marias. Quem abre a programação é a quadrilha Asa Branca. As apresentações dos grupos seguem sábado e nos dias 23, 24 e 25. No ano passado, mais de três mil pessoas assistiram as apresentações gratuitas.

Para Ubaldina Estrela Gomes, presidente da quadrilha mirim Germe da Era, o espaço criado pela Prefeitura no ano passado deu mais visibilidade aos grupos de dança. “Em 2022 tivemos essa valorização na Arena Arromba Chão e esse ano nossa expectativa é maior ainda”, diz entusiasmada. O grupo sobe ao palco domingo.



Além do fomento à cultura nordestina, a quadrilha que dançou pela primeira vez em 1981, ano de fundação, também desenvolve trabalhos socioculturais com crianças e jovens do Pero Vaz. “Na Arena Arromba Chão mostramos nossa dança junina que também é resultado das ações sociais que desenvolvemos na comunidade. A visibilidade é muito grande”, considera. Arena Arromba Chão (Praça da Sé). Hoje, 20h.



II FESTIVAL DE QUADRILHAS - Arena Arromba Chão



- Dia 16 (sexta-feira): Asa Branca



- Dia 17 (sábado): Arraiá das Marias



- Dia 18 (domingo): Germe da Era



- Dia 22 (quinta-feira): Forró do Luar



- Dia 23 (sexta-feira): Arraiá das Marias



- Dia 24 (sábado): Imperatriz do Forró



- Dia 25 (domingo): Forró do ABC



