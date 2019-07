Festival de Rap Boom Box recebe atrações como Djonga e Matuê

Um dos nomes mais badalados do rap nacional, Djonga se prepara para comandar um show na Bahia neste sábado (20). O mineiro, de 25 anos, é uma das atrações da 1ª edição do Festival de Rap Boom Box, que acontece no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico. Além dele, o evento recebe Matuê, JovemDex, Makonnen e Quedez.

Batizado como Gustavo Pereira Marques, Djonga apresentará o show baseado em "Ladrão", seu mais novo CD, lançado em março deste ano. Entre as canções presentes no álbum, estão "Hat-Trick", "Bença", “Bené” e “Falcão”.

"Quando eu era criança, eu andava na rua e me sentia ladrão mesmo quando nunca tinha roubado nada, as pessoas olhavam com medo. Quando cresci mais um pouco, roubei pra ter e pra me sentir melhor, me sentir f****... O tempo passou e eu entendi que tipo de ladrão eu devia ser, esse que busca e traz de volta pras minhas e pros meus", disse o artista, na época do lançamento do disco, o terceiro da carreira.

"Se preparem pra ver meu melhor, eu juro que eu dei meu melhor... E, dessa vez, eu tô falando sério... Quando eu disse que queria ser Deus, eu não sabia a responsa que eu tava chamando pra mim. Quando eu entendi, eu percebi o que eu devia fazer, aí eu fui lá e fiz o que eu sempre fiz: roubei, roubei e trouxe de volta", seguiu.

Matuê é outra atração esperada da noite. O cearense é dono de hits como "Anos Luz", que tem mais de 67 milhões de visualizações no YouTube, "A Morte do Autotune", com 23 milhões de visualizações na plataforma; e "Banco", que tem participação de Predella e quase 30 milhões de visualizações.

De Salvador, Makonnen Tafari começou a compor músicas ainda com 9 anos e já se apresentou em países como Tunísia e Inglaterra. Jovem Dex também é baiano e tem no repertório sucessos como "NAV", "Money" e "Clima Quente". E, fechando a programação, Guedez, projeto comandado pelo músico soteropolitano Tauã Guedes.

Serviço:

Evento: Festival de Rap BoomBox

Data: 20 de julho (sábado);

Horário: 21h;

Local: Armazém Hall (Vilas do Atlântico);

Atrações: JovemDex, Matuê, Djonga. Makonnen e Guedez;

Valores: R$30 | R$ 60 (pista); R$ 50 | R$ 100 (área vip); R$ 70 | R$ 140 (camarote);

Vendas: bilheteria do Armazém Hall; no site oficial do local; na loja 'Armazém Ticket' (no piso L2 do Salvador Norte Shopping); na plataforma Sympla; e nos balcões de ingressos dos shoppings;

Classificação: 18 anos;