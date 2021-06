Festival de Rua terá edição online, com apresentações no Merdado Iaô

O Festival de Rua deste ano acontece sem participação do público. Mas nem por isso deixa de ter fartura de atrações. A edição online acontece a partir desta sexta (11) e segue até domingo (13), das 17h às 21h, totalmente ao vivo e gratuito, pelo canal do Festival de Rua no Youtube.

Este ano, as apresentações acontecerão no ambiente mágico do Mercado Iaô, no fim de linha da Ribeira. Neste local, onde é possível executar o evento ao vivo com segurança, serão montados nove pontos de apresentação. É que a direção artística do festival pretende aproveitar ao máximo das possibilidades que a área do Mercado Iaô contém, criando situações de interação dos artistas com este ambiente inspirador. As câmeras serão os olhos do público. Assim não haverá aglomeração e todos os protocolos exigidos para a realização do festival serão cumpridos.

A edição 2021 terá 22 atrações, com 10 grupos se apresentando por dia, com duas a três intervenções cada um. Em substituição às oficinas, o festival será aberto com a live O Movimento e a Palavra, na sexta (11), 16h, com a dançarina, atriz, coreógrafa e diretora teatral Clarisse Abujamra e a bailarina com formação em flamenco no Brasil e na Espanha, Ale Kalaf. Essa live tem como objetivo contribuir para a formação de novos bailarinos e para despertar o interesse do público “leigo”, mas que aprecia a dança. Essa live será mediada pela jornalista e apresentadora Doris Pinheiro.

O Festival Internacional de Artistas de Rua – Online é uma realização da Selma Santos Produções e tem o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

Serviço - Festival de Rua Online | de sexta (11) a domingo (13), das 17h às 21h | gratuito, pelo canal do Festival de Rua, no Youtube. | programação no site do evento