Festival de shows na cidade

O Festival da Cidade encerra neste fim de semana as comemorações pelos 474 anos de fundação de Salvador. Antes de chegar domingo, onde Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Luedji Luna fazem um baita show no Farol da Barra, vale reservar um tempo para curtir as atrações no Campo Grande.

O local (mais no coração da cidade impossível) abriga uma edição especial da Feira da Sé, que reúne música, arte, gastronomia, baile dançante e até concurso de carrinho de café. A programação, que começou na sexta, avança pelo sábado, das 14h às 22h. O evento começa com o Segundo Desfile Salvador Vai de Cafezinho, que reunirá numa competição os vendedores de cafezinho e seus carros sempre muito originais.

No início da noite, às 18h, a cantora Márcia Short presta um tributo a Ângela Maria com o show Sapoti. Mas, a noite é só uma criança para os pés de valsa. A partir das 19h30, a Orquestra Paulo Primo promove um baile dançante até às 21h, quando a orquestra do maestro Fred Dantas assume o palco. Para dar exemplo de como se deve dançar coladinho, vários grupos de dança de salão foram especialmente convidados para os bailes.

A Feira da Sé é idealizada e realizada pelo Instituto ACM – Ação, Cidadania e Memória e tem apoio da Rede Bahia e do jornal Correio. O Festival da Cidade é uma realização da Prefeitura Municipal de Salvador através da Saltur.

Confira programação

Sábado (Campo Grande)

Das 14h às 22h Feira da Sé – moda, gastronomia, artesanato e literatura

Das 14h às 17h30 Segundo Desfile Salvador Vai de Cafezinho

18h Márcia Short no show Sapoti, em homenagem a Ângela Maria

19h30 baile dançante com Orquestra Paulo Primo

21h baile dançante com Orquestra Fred Dantas

Domingo (Farol da Barra)

19h show com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Luedji Luna