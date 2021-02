Festival de Street Art debate grafite em série de encontros virtuais

Começam neste sábado (20) e seguem até o dia 24 os Encontros Virtuais do FESTA - Festival de Street Art da Bahia. A programação inclui encontros com artistas de todo o país, como Rai Campus Lucena (Manaus - AM), André Gonçalves (Rio de Janeiro – RJ), e Sista Kátia (Bahia) e Witch (João Pessoa - PA).

Nas conversas, os convidados vão falar sobre temas diversos da atualidade, nos quais são especializados. O evento será transmitido no Instagram do projeto: @festastreetart. Outras informações estão disponíveis no endereço eletrônico: http://www.festastreetart.com.br.

O FESTA tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. A realização é do MUSAS (Museu de Street Art de Salvador) e da Via Press Comunicação. A coordenação de produção é de Paula Hazin.

Programação



Encontros virtuais do Festival de Street Art da Bahia

Tema Geral: Transformação e atualidades

20.02 – 17h: Índios e Ancestralidade

Com RAIZ (Rai Campus Lucena – Manaus)

23.02 – 20h: Graffiti vs Mobilização Social

Com KAJAMAN (André Gonçalves – Rio de Janeiro)

24.02 – 15h: Graffiti e a Luta Feminina

Com Sista Kátia (Bahia) e Witch (João Pessoa)