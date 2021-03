Festival de Teatro do Subúrbio será transmitido no Youtube

Começa nesta terça (23), e segue até dia 28, a Mostra do V Festival de Teatro do Subúrbio, edição totalmente online que teve mais de 80 inscrições de todo o país. A programação começa às 18h, com a mesa de diálogos Outros Olhares: Desafio do Fazer Teatral nas Periferias do Brasil. Tudo será transmitido gratuitamente pelo Youtube do festival. Além de espetáculos, a Mostra contará com oficinas de Produção Cultural com a atriz Eddy Veríssimo e de Performance Negra, com o Bando de Teatro Olodum.

Sem caráter competitivo, o evento terá em sua programação apresentação de espetáculos convidados como o premiado Traga-me a Cabeça de Lima Barreto, (Cia dos Comuns – Rio de Janeiro/RJ). que abre a Mostra nesta terça (23), às 20h, além de Áfricas, do Bando de Teatro Olodum, e Sobejo, com Eddy Veríssimo.

Dentre os espetáculos selecionados após curadoria das inscrições está A Menina das Pedras, do Grupo Revolução Teatral de Lauro de Freitas; Livro do Desassossego, com Marcos Davi (Ceilândia/DF); e Maria Firmina dos Reis, Uma Voz Além do Tempo”, com Júlia Martins (São Luís/MA).

Já nas apresentações do Painel Cênico, para o qual foram selecionados espetáculos teatrais de grupos, companhias e/ou artistas iniciantes, estão os espetáculos como O Cidadão de Papel, do Grupo de Teatro Novos Arteiros (Salvador/BA); Vovó do Mangue e a Baía de Todos os Santos, de Natureza França (Salvador/BA), dentre outros. Toda programação pode ser acessada no site www.coletivodeprodutores.com.br/.

Serviço - Mostra do V Festival de Teatro do Subúrbio | de 23 a 28 de março | onde: Youtube do Festival de Teatro do Subúrbio | gratuito