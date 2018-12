Festival de Verão 2018: Anitta convida Silva para participação em show

O show de Anitta no Festival de Verão Salvador 2018 terá a participação do cantor Silva. A informação foi divulgada pela produção da festa. A apresentação dos dois acontece no sábado (8), primeiro dia do festival. Em junho deste ano, Anitta e Silva lançaram a música Fica Tudo Bem. A parceria deverá ser apresentada durante o show.

O evento acontece nos dias 8 e 9 de dezembro, na Arena Fonte Nova. Neste domingo (2), houve virada nos preços dos ingressos. Os interessados podem adquirir os bilhetes de acesso no site do FV 2018, ou em pontos de venda físicos, em shoppings da capital baiana.

Ordem dos shows

Sábado (8)

Rael

Anitta

Natiruts

Nação Zumbi

Inner Circle

Alpha Blondy

Planet Hemp



Domingo (9)

Xand Avião

Wesley Safadão

Jorge e Mateus

Alok

Ivete Sangalo

Gusttavo Lima

Serviço:

Quando: 8 e 9 de dezembro

Horário de abertura dos portões: 14h

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador