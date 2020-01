Festival de Verão 2020 terá versão pocket da tradicional Feira da Sé

(Foto: Divulgação)

O Festival de Verão vem com mais uma novidade na 21ª edição do evento. Na área do Food Park vai ser montada uma versão pocket da tradicional Feira da Sé. A Feira acontece mensalmente em Salvador e a edição especial do Festival será a primeira do ano, abrindo o calendário 2020.

Com cerca de 20 expositores, a feira vai reunir no Festival de Verão: artesanato, moda e acessórios, além de serviços como cabelo, massagem e make. Victor Portela marcará presença com suas roupas de paetês e a Sonbrille, marca de óculos escuros de Katine, também estará no evento, que ocorrerá nos dias nos dia 1° e 2 de fevereiro, na Arena Fonte Nova.