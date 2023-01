Festival de Verão 2023 terá shows surpresa; saiba quem vai tocar

O Festival de Verão 2023, que acontece nos próximos sábado (28) e domingo (29), terá mais do que as 32 atrações dos dois palcos principais do evento. A cervejaria Devassa, uma das patrocinadoras do evento, fará uma ação batizada de Geladassa, onde diversos artistas e atrações de dança garantirão diversão extra para o público que comparecer ao FV23. A programação na estrutura com formato de uma geladeira de cervejas de 15 metros de altura começará às 15h, antes mesmo dos shows principais.

Na ação, artistas que fizeram história nas edições anteriores do Festival de Verão vão se encontrar com o público em apresentações com uma hora de duração. Além disso, DJs e grupos de dança como o Afrobafo e o FitDance também marcarão presença no espaço.

Tudo acontecerá simultaneamente com as apresentações nos dois palcos principais do Festival de Verão. A festa só para no momento da última atração da Geladassa. Nas duas noites, durante o intervalo entre o penúltimo e o último show do evento, dois artistas surpresas vão cantar, segundo revelou ao CORREIO, Vanessa Brandão, diretora de marketing das marcas Mainstream do Grupo Heineken.

Além dessas duas atrações, Vanessa revelou que vão tocar no Márcia Freire e Márcia Short, os DJ’s Patrick Tor4, Ubuntu, Lúcio K e LiberiAna, no sábado (28). No domingo (29) comparecem as cantoras Emanuelle Araújo e Larissa Luz, as dançarinas Sheila Mello & Scheila Carvalho e os DJs Patrick Tor4, Gabi da Oxé, Grace Kelly, Telefunksoul.

"Esse é um verão do superlativo, onde tudo promete ser gigante por causa do retorno que vivemos, então, nada mais justo do que uma 'cervejassa' para acompanhar", destaca Vanessa.

Tudo Nosso

Nesta edição do Festival de Verão, a Devassa ainda apresentará o projeto Tudo Nosso, criado para estimular a participação de pessoas negras em espaços de cultura, lazer e entretenimento, seja como público ou artistas em ascensão.

Trata-se de uma plataforma (http://devassa.com.br/tudo nosso) onde artistas e consumidores negros podem se inscrever para ter acesso a promoções afirmativas como sorteios de ingressos. Por meio desse projeto, a Devassa mapeou ex-colaboradores do Festival de Verão e os convidou para celebrar com a marca. Para isso, eles estarão no evento como convidados da cervejaria.

Programação GELADASSA

SÁBADO

15h - DJ’s Patrick Tor4, Ubuntu, Lúcio K e LiberiAna



20h - Momento Música Chame Gente com Márcia Freire, Márcia Short



DOMINGO

15h - DJ’s Patrick Tor4, Gabi da Oxé, Grace Kelly, Telefunksoul

20h - Momento Música Firme E Forte com Emanuelle Araújo, Larissa Luz, Sheila Mello & Scheila Carvalho

* com supervisão da subchefe de reportagem Fernanda Varela