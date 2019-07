Festival de Verão acontecerá em fevereiro, com dois palcos e 18 atrações

Foto: Arquivo CORREIO

A próxima edição do Festival de Verão será realizada nos dias 1º e 2 de fevereiro, na Arena Fonte Nova. A informação exclusiva é do colunista Rafael Freitas. O evento contará com dois palcos, passando de 10 para 18 atrações.

Além disso, haverá uma nova área de entretenimento, com games e restaurantes, que ocupará o estacionamento EDG, na Ladeira da Fonte das Pedras.

A ideia, conforme apurada pelo Alô Alô Bahia, é que o segundo palco seja instalado no estacionamento externo, no Dique do Tororó, e crie um circuito comum aos festivais, em que o público circule por diversos espaços.