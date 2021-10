Festival de Verão adia realização do próximo evento: 'Decisão difícil'

O Festival de Verão anunciou nesta segunda-feira (25) que não terá edição em 2022, adiando o retorno para o próximo ano. Em nota, a organização explica que para fazer o festival é preciso de um grande planejamento que as incertezas do momento ainda não permitem.

"Infelizmente a falta de definição das regras pelas autoridades com relação à realização de eventos para grandes públicos, com mais de 5.000 pessoas, nos impede de seguir em frente com o evento em 2022", diz o texto, publicado nas redes sociais do Festival de Verão.



"Foi uma decisão difícil, mas entendemos como a mais responsável para quem curte o FV, para os artistas, parceiros e também para a equipe que trabalha no evento", acrescenta.

A última edição, em 2020, foi um grande sucesso, com mais de 20 atrações divididas em três palcos, lembra a organização, prometendo que o retorno do tradicional evento será histórico. "No próximo Verão vamos apresentar a vocês um evento ainda mais grandioso, com muitas experiências e uma programação ainda mais surpreendente".

O festival acontece desde 1999 em Salvador.