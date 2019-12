Festival de Verão anuncia promoção durante plantão de 32h de shopping

O Festival de Verão 2020 anunciou uma promoção às vésperas do Natal que fará os interessados economizarem até R$ 52 em ingressos. A partir das 9h do dia 23 até as 18h do dia 24 de dezembro, durante o Plantão 32 horas do Shopping da Bahia, o público terá a chance de comprar ingressos com valores de edição especial.

A promoção só é válida para ingressos e passaportes da Arena DiGalera e Espaço DiFrente e para compras na Loja Oficial do FV, na Salvador Tickets e na loja South, todas do Shopping da Bahia. Com os preços promocionais, nas 32h, o valor do ingresso da Arena DiGalera (Meia) passará dos atuais R$ 56 para R$ 45. Já o passaporte da Arena DiFrente, que hoje custa R$ 288, sairá por R$ 236. Qualquer valor pode ser dividido em até 6x nos cartões de crédito.



Vale lembrar que a partir do dia 25 de dezembro um terceiro lote entrará em vigor e, consequentemente, os ingressos estarão com novos preços.