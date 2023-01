Festival de Verão: Bell Marques faz Parque de Exposições pulsar com hinos chicleteiros

Se tem Bell Marques, aquela agonia - no melhor sentido da palavra - é garantida. No Parque de Exposições, nesse domingo (29) de Festival de Verão, não foi diferente. Bastou o homem subir no palco, para o povo pular que nem pipoca, assim como é no Carnaval. Do começo ao fim, o artista, que se apresentou sozinho, fez a festa ferver e quem o acompanha bradar cada música que a sua guitarra tocava.

Perguntado sobre a decisão de se apresentar sozinho, Bell explicou que preferiu o show solo por uma questão de ritmo. "É Bell convida Bell! O meu show é muito eletrizante e os meus fãs acabam adorando esse tipo de show. Quando eu coloco uma pessoa que não tem a mesma pegada, fica uma área de insatisfação", afirmou ele.

Ele fez questão de destacar que não é porque ninguém serve, mas sim pela identificação que o público tem com o repertório e o modo como se apresenta. "Não que o artista não sirva, é uma questão somente de identificação com quem você vai convidar, essa é a parte interessante. Aí eu disse que é melhor colocar Bell convida Bell que vai ficar mais legal", completou.

Fernando Cabral, 47 anos, disse que a 'ausência' de um convidado nem foi sentida ao acompanhar o show. Fã incondicional de Bell, ele prefere ver o artista se apresentando sozinho. "Pra mim, não faz falta. Quando aquela guitarra ali toca, já é suficiente pra me fazer feliz. Sigo Bell há décadas no Carnaval e não ia perder ele na volta do FV. O homem é bom demais", disse ele, que ficou até o fim da noite, mesmo tendo que levantar às 6h da manhã na segunda-feira (30).

O chicleteiro que, assim como ele, resistiu ao cansaço para ver Bell teve o prazer de pular ao som de clássicos como 'Voa, Voa', 'Diga que valeu' e 'Cabelo Raspadinho'. Além disso, o cantor animou o público com 'Erva Venenosa', interpretada com o agito que já lhe é característico.