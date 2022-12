Festival de Verão dará descontos de até 55% durante viradão 32h do Shopping da Bahia

O Festival de Verão Salvador presenteará o público do Shopping da Bahia com uma ação promocional, nesta sexta-feira (23). A iniciativa, que acontece na praça de alimentação do 3º piso, oferecerá descontos de até 55% no preço de ingressos para o FV 23, ao longo das 32h do viradão de Natal do estabelecimento.

A ação também contará com uma sessão de seis horas de música – de 20h às 2h – comandada pelos Djs L.A, Fabão e Molina, que prepararam uma playlist especial somente com canções das atrações da próxima edição do festival, que que volta repaginado ao Parque de Exposições, nos dias 28 e 29 de janeiro.

SERVIÇO

Ação FV - Plantão 32h – Shopping da Bahia

Data: 23 de dezembro, das 20h às 02h

Onde: Praça de alimentação (3º andar) do Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores)

*Vouchers de até 55% de desconto serão distribuídos na brincadeira de Dados FV a cada soar da sirene característica do FV 23

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador

Quando: 28 e 29 de janeiro de 2023

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590 – Itapuã)

Vendas: Na plataforma Sympla ou nas Lojas South dos shoppings Salvador, Paralela, Lapa e Bahia