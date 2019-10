Festival de Verão divulga grade completa de atrações

Depois de anunciar as dez primeiras atrações semanas atrás, o FV20 divulgou os artistas que vão completar a grade do evento, que acontece entre os dias 1º e 2 de fevereiro. Os oito novos nomes foram revelados durante uma live feita diretamente da Arena Fonte Nova, onde será o evento.

Bell Marques, Vitão, Zé Neto & Cristiano, Felipe Araújo, Harmonia do Samba, Attooxxa e Baco Exu do Blues, além da atração internacional Clean Bandit.

Clean Bandit é única atração internacional do FV20

A banda britânica de música eletrônica, Bell Marques, Vitão e Felipe Araújo sobem ao palco no dia 2, junto com os já anunciados Léo Santana, Dilsinho, Wesley Safadão, Melim e Parangolé. No sábado, 1º de fevereiro, se juntam à Ivete Sangalo, Ferrugem, Iza, Marcelo Falcão e Dennis Dj, a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, Baco Exu do Blues, Harmonia do Samba e Àttooxxá.

Para Marcelo Brito, sócio-diretor da Salvador Produções, empresa correalizadora do evento, o Festival de Verão 2020 só tem a ganhar com essa grade de atrações: "Estamos bem antenados e atualizados com o mercado. Possuímos um nível de relacionamento positivo na contratação de artistas de todas as esferas. Pensamos num line-up que favorecesse todos os públicos, de forma democrática, com atrações de todos os gêneros", disse.



Lançamento Simultâneo

Na TV Bahia, durante o Bahia Meio Dia, a repórter e apresentadora Camila Marinho conduziu matéria especial sobre o FV20, com link ao vivo para o Bahia Meio Dia. Na rádio, o ouvinte acompanhou o programa "Fuzuê", na Bahia FM, com apresentação de Maurício Habib. Ambos tiveram a Arena Fonte Nova como cenário, já para entrar no clima do evento.



A ação contou com convidados para comentar as novidades, entre eles, a Banda DH8, que vai “apadrinhar” um dia do espaço Music Vibes. Também presentes, os jornalistas Hagamenon Brito, Osmar Martins, o Marrom, ambos do Correio 24h e do jornal Correio*, Guinho Santos, do iBahia, e Maiana Belo, do G1 Bahia. O site e as redes oficiais do Festival de Verão transmitiram o programa ao vivo em conjunto com a TV Bahia e os portais iBahia, Correio 24h e G1 Bahia.



Vem com Tudo FV

As atrações divulgadas se apresentarão em dois grandes palcos. Um deles será montado no gramado e o outro no estacionamento externo, voltado para o Dique do Tororó. Um terceiro espaço, chamado de Music Vibes, ocupará o estacionamento EDG, na Ladeira da Fonte das Pedras e será dedicado às bandas iniciantes, selecionadas através de um concurso realizado pelo portal iBahia.



Os ingressos para o Festival de Verão Salvador já estão sendo vendidos através do site www.fv20.com.br, nos pontos de venda nas lojas South (sem taxa de conveniência) e nas lojas Imaginarium (Shoppings Barra e Estrada do Coco).

O novo Festival de Verão é uma realização da Tv Bahia e Icontent e correalização da Salvador Produções e Luan Promoções.



SERVIÇO

Evento: Festival de Verão

Data: 1º de 2 de Fevereiro de 2020

Horário: A partir de 14h

Local: Arena Fonte Nova

Atrações confirmadas: 01/02 (Sábado) - Ivete, Zé Neto & Cristiano, Dennis DJ, Ferrugem, Iza, Marcelo Falcão, Harmonia do Samba, Àttooxxá e Baco Exu do Blues.

02/02 (Domingo) – Clean Bandit, Bell Marques, Dilsinho, Léo Santana, Wesley Safadão, Felipe Araújo, Melim, Parangolé e Vitão.

Valores especiais de lançamento:

Arena de Galera Meia: R$ 45,00 / Inteira R$ 90,00

Espaço DiFrente (com acesso ao Front Stage): R$ 130,00

Camarote Mirante Premium Masculino Open Bar: R$ 300,00

Camarote Mirante Premium Feminino Open Bar: R$ 270,00

Open bar: Cerveja, Whisky, Vodka, Gin, Energético, Refrigerante e Água

Vendas: Site fv20.com.br , lojas South e lojas Imaginarium (Shoppings Barra e Estrada do Coco)

Pagamento: Em até 6x sem juros nos cartões

Mais informações: fv20.com.br.

*Para adquirir meia-entrada, será obrigatória a apresentação de documento comprobatório no momento da compra e na entrada do evento.

*Valores acima referentes à compra somente nas lojas físicas credenciadas ao evento.

*Nas compras pela internet, será cobrada uma taxa de conveniência de 10%.

*Preços de ingressos de venda especial sujeitos à alteração sem aviso prévio.

*Grade de atrações sujeita a alteração sem aviso prévio.

*Classificação 14 anos para a Arena DiGalera e Espaço DiFrente e 18 anos para o Camarote Mirante Premium.