Festival de Verão inaugura loja oficial no Shopping da Bahia

O Festival de Verão 2020 inaugura nesta sexta-feira, 13, sua loja oficial no 3º piso do Shopping da Bahia. Uma excelente oportunidade para o público garantir seus ingressos sem taxa de conveniência e aproveitar a época de amigo secreto, confraternização da empresa, da família e presentear quem gosta.

O espaço tem projeto arquitetônico da GMF Arquitetos e a decoração da loja é baseada no conceito da edição deste ano, Vem com Tudo FV. O FV20 acontece nos dias 1 e 2 de fevereiro, na Arena Fonte Nova, com shows de Ivete Sangalo, Melim, Léo Santana, Iza, Falcão, Parangolé, Zé Neto & Cristiano, Felipe Araújo, Ferrugem, Harmonia do Samba e a atração internacional, Clean Bendit.

Além da loja oficial, os ingressos também podem ser adquiridos no site oficial do evento (fv20.com.br), nas lojas Imaginarium (Shoppings Barra e Estrada do Coco), lojas South (Shopping da Bahia, Bela Vista, Paralela, Norte Shopping, Center Lapa e Salvador Shopping), Salvador Tickets (Shopping da Bahia) e loja Salvador Card (Shopping Cajazeiras). O pagamento pode ser feito em até 6x sem juros nos cartões.





SERVIÇO:

Evento: Festival de Verão

Data: 1º de ‪2 de Fevereiro de 2020‬‬

Horário: ‪A partir de 14h‬‬

Local: Arena Fonte Nova

Atrações confirmadas: ‪01/02‬ (Sábado) - Attoooxxá, Baco Exu do Blues, Harmonia do Samba, Zé Neto e Cristiano, Dennis Dj, Ferrugem, Ivete Sangalo, Iza e Marcelo Falcão.‬

‪02/02 (Domingo) – Bell Marques, Clean Bandit, Felipe Araújo, Vitão, Dilsinho, Léo Santana, Melim, Parangolé e Wesley Safadão.‬‬

Preços de 2º lote:

Arena de Galera R$ 112 | R$ 56

Espaço DiFrente (com acesso ao Front Stage): R$ 160

Camarote Mirante Premium Masculino Open Bar: R$ 350

Camarote Mirante Premium Feminino Open Bar: R$ 310

Passaporte 2 dias:

Arena de Galera Meia: R$ 190 | R$ 95

Espaço DiFrente (com acesso ao Front Stage): R$ 288

Camarote Mirante Premium Masculino Open Bar: R$ 630

Camarote Mirante Premium Feminino Open Bar: R$ 588