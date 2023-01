Festival de Verão: Jão e Pitty agitam o público no início da segunda noite da festa

Quarta atração da segunda noite do Festival de Verão, Jão e Pitty não deixaram a animação cair no Parque de Exposições. Enquanto o estreante no Festival animou seu público cantando músicas como 'Eu vou morrer sozinho' e 'Amar como um idiota', a baiana foi recebida com muitos gritos e trouxe grandes sucessos.

Os fãs de Pitty não se aguentaram quando puderam ouvir clássicos como 'Na sua estante', 'Equalize' e 'Me adora'. Essa última, inclusive, teve direito até a um canto à capela do público. "São as músicas da minha adolescência. Passa o filme na cabeça vendo aqui, eu tô feliz demais de ver ela de pertinho", falou Gabriela Sampaio, 33 anos, colada na grade desde às 16h para acompanhar o show.

Fernando da Silva, 23, também se emocionou. No entanto, a felicidade dele era por ver pela primeira vez Jão se apresentando ao vivo. "Eu amo ele e nunca tinha dado certo de ir para um show. Quando soube que ele viria pro FV, comprei logo. Está sendo maravilhoso ver assim de pertinho", disse ele.

Quando perguntada obre a oportunidade de dividir o palco com Jão, Pitty falou que o convite para vir se apresentar era irrecusável. "Conheço Jão há um tempo. Fui conhecendo esse artista incrível e admirando. Um dia ele me contou que também gostava do meu trabalho. Quando ele me convidou para cantar em Salvador ainda por cima, disse sim na hora", brincou a artista.

Ainda vão subir ao palco a cantora Luisa Sonza que se apresenta com Alcione, Baiana System com Olodum, Bell Marques, Léo Santana e Ludmila, que convida Glória Groove.