Festival de Verão lança concurso para bandas em início de carreira

Você tem uma banda em início de carreira e sonha em subir no palco do Festival de Verão? Essa pode ser a sua oportunidade, já que o FV20 junto com a Itaipava lançaram o concurso Sua Banda no Palco Itaipava de Som a Sol.

O objetivo é descobrir novos talentos e proporcionar para os vencedores a oportunidade de realizar um show completo e inédito no Festival de Verão em 2020.

Poderão participar do concurso bandas de qualquer gênero musical, que possuam de dois a oito componentes, com idade igual ou superior a 25 anos e residam, em sua maioria, em Salvador.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 2 de janeiro seguindo até o dia 12 do mesmo mês, através do site oficial do evento (fv20.com.br).

As bandas, cujas inscrições forem aprovadas, serão submetidas à votação popular através do site do Festival. As 20 bandas mais votadas serão analisadas por uma banca julgadora e as que obtiverem a maior média entre os quesitos avaliados sairão vitoriosas e terão o direito de se apresentar no Palco Itaipava de Som a Sol..

O evento

O Festival de Verão Salvador acontece nos dias 1 e 2 de fevereiro na Arena Fonte Nova. No sábado, 1º de fevereiro, Ivete Sangalo, Ferrugem, Iza, Marcelo Falcão, Dennis Dj, Zé Neto & Cristiano, Baco Exu do Blues, Harmonia do Samba e Àttooxxá serão as atrações da noite. Já no domingo será a vez de Clean Bandit, banda britânica de música eletrônica, Bell Marques, Vitão, Felipe Araújo, Léo Santana, Dilsinho, Wesley Safadão, Melim e Parangolé.